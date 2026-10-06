Peninsula Private - Tòa tháp lưu trú và điểm đến giữa lòng Da Nang Downtown

Tòa tháp lưu trú điểm đến mới giữa lòng Da Nang Downtown

Điểm dừng lưu trú tận hưởng không gian sống tươi mới

Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động của Đà Nẵng, rất cần một khoảng lặng sau ngày dài để tái tạo năng lượng và tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian riêng. Vươn cao 150 m giữa trung tâm phồn hoa với tòa tháp 40 tầng kiêu hãnh, Peninsula Private mang đến 624 căn hộ cao cấp, nơi mở ra một chuẩn mực sống và nghỉ dưỡng thế hệ mới.

Mỗi căn hộ tại đây đều mở ra khoảng không gian ngập tràn cảm hứng, nơi ngôn ngữ kiến trúc bo cong mềm mại kết hợp cùng hệ kính Low-E kịch trần 3 lớp dày đến 30,8mm; giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên và làn gió mát lành vào không gian sống. Từ các căn Studio hiện đại, 1 - 3 phòng ngủ ấm cúng cho đến những tuyệt tác Sky Villa, mỗi không gian đều được hoàn thiện với nội thất liền tường cao cấp, chỉn chu trong từng đường nét và chất liệu.

Bước ra ban công với chiều rộng 1,6 m, tầm mắt mở rộng về phía sông Hàn, biển Mỹ Khê và toàn cảnh thành phố. Khi màn đêm buông xuống, những đường nét kiến trúc bên ngoài tòa tháp được dải LED nghệ thuật ôm trọn, nhẹ nhàng bừng sáng. Từ khoảng riêng trên tầng cao, chủ nhân có thể thả mình trước một Đà Nẵng lung linh và cảm nhận nhịp sống sôi động của thành phố.

Tái tạo năng lượng tại trung tâm Wellness

Hành trình trải nghiệm tuyệt vời ấy không chỉ gói gọn bên trong căn hộ, mà còn được kéo dài qua hệ sinh thái 9 tầng tiện ích chuẩn quốc tế ngay nội khu. Từ Gym & Spa, thư viện, vườn tùng trên cao đến hồ bơi vô cực và Sky Bar, mỗi điểm chạm mở ra một sắc thái thư giãn riêng, để mỗi ngày lưu trú trở thành một hành trình tận hưởng trọn vẹn giữa lòng Đà Nẵng.

Điểm đến năng động cùng nhịp đập phồn hoa Da Nang Downtown

Đà Nẵng đang mở ra một tâm điểm trải nghiệm mới mang tên Da Nang Downtown - siêu tổ hợp văn hóa, giải trí, thương mại quy mô gần 77 ha với tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỉ đồng.

Sở hữu các công trình biểu tượng như nhà hát 4.000 chỗ hay tòa tháp 69 tầng (cao thứ 2 Việt Nam), nơi đây hứa hẹn tạo nên một diện mạo mới cho nhịp sống trung tâm thành phố.

Hưởng trọn tiện ích từ siêu tổ hợp Da Nang Downtown

Song song với Da Nang Downtown, khu phức hợp đường Chương Dương đang xây dựng trở thành mảnh ghép hoàn hảo bên bờ sông Hàn, phục vụ Lễ hội Pháo hoa quốc tế hằng năm.

Sự hiện diện của hai tổ hợp ở hai bờ sông mở ra hai cực ánh sáng Đông – Tây, thu hút dòng người về khu vực trung tâm để thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn, hòa mình vào không khí lễ hội, mua sắm và vui chơi 24/7.

Từ Peninsula Private cách Da Nang Downtown 250 m di chuyển

Hiện diện ở tâm điểm, Peninsula Private mở ra một điểm dừng chân liền mạch cho hành trình trải nghiệm. Không cần mất nhiều thời gian di chuyển giữa nơi lưu trú và các điểm vui chơi; trọn vẹn nhịp sống sôi động của Da Nang Downtown đã ở ngay bên ngưỡng cửa.

Sự liền mạch ấy tạo nên lợi thế "điểm đến kép" độc đáo, kết nối hoàn hảo hai tầng trải nghiệm trong cùng một tọa độ: Một bên là những hoạt động giải trí, lễ hội và nhịp sống không ngừng chuyển động; một bên là tòa tháp lưu trú và điểm đến, nơi trở về sau mỗi hành trình để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tận hưởng khoảng riêng thư thái.

Với diện mạo tươi trẻ cùng tinh thần rộng mở, Peninsula Private sẽ cùng Da Nang Downtown viết tiếp những câu chuyện mới về một Đà Nẵng trẻ trung, sôi động và luôn rộng cửa đón chào những hành trình khám phá phía trước.