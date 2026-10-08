Peninsula Private: Tòa tháp lưu trú và điểm đến mới kế bên Da Nang Downtown

Vị trí kế cận điểm đến biểu tượng toàn cầu Da Nang Downtown

Dự án Peninsula Private tọa lạc tại các tuyến đường Vũ Duy Thanh, Doãn Khuê, Nại Nam 3, thuộc phường Hòa Cường, TP.Đà Nẵng, kế cận trực diện siêu tổ hợp Da Nang Downtown. Đây là biểu tượng giải trí, thương mại và văn hóa rộng tới 77 ha với tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỉ đồng, được định hướng vươn tầm điểm đến toàn cầu.

Dự án Peninsula Da Nang tọa lạc kế cận siêu tổ hợp Da Nang Downtown, đón dòng khách trải nghiệm tại đây đến lưu trú ẢNH: ĐXMT

Sự hiện diện của siêu tổ hợp này cùng định hướng phát triển kinh tế đêm và hạ tầng giải trí sôi động sẽ kiến tạo nên một thỏi nam châm thu hút 12 - 15 triệu khách mỗi năm ghé qua. Trong bức tranh đó, nếu Da Nang Downtown là điểm đến của những trải nghiệm vươn tầm quốc tế, thì Peninsula Private chính là tòa tháp lưu trú hoàn hảo, đón trọn dòng trải nghiệm của khách ghé qua vui chơi và nghỉ dưỡng tại đây.

Tòa tháp biểu tượng lưu trú mới

Bên cạnh vị trí đắt giá đón trọn dòng khách trải nghiệm từ khu vực lân cận, Peninsula Da Nang còn khẳng định vị thế của một tòa tháp biểu tượng lưu trú mới bên sông Hàn nhờ chiều cao 150 m nổi bật cùng phong cách kiến trúc hiện đại, tinh tế.

Tòa tháp Peninsula Private hướng tới mô hình lưu trú kết hợp trải nghiệm, dịch vụ và không gian sống trong cùng một điểm đến ẢNH: ĐXMT

Peninsula Private gồm 624 căn hộ với dòng sản phẩm Deluxe Studio, Premier Suite 1PN, Executive Residence 2PN chiếm tỷ trọng cao, phù hợp nhu cầu lưu trú của đại đa số dòng khách. Bộ sưu tập Grand Residence 3PN và Sky Villa 4PN số lượng hữu hạn, chỉ dành cho một vài tệp khách có nhu cầu đặc biệt và càng khẳng định đẳng cấp của những chủ nhân sở hữu.

Các căn đều có không gian tinh tế, điểm nhấn bởi hệ kính bo góc mang đến tầm view panorama nối dài, logia rộng tới 1,6 m trở thành điểm nhấn không gian sống outdoor living. Chủ đầu tư bàn giao hoàn thiện liền tường với các thương hiệu danh tiếng.

Công trình ứng dụng hệ kính hộp phủ Low-E kịch trần dày 27.5 - 30.8 mm, mang lại khả năng cách âm, cách nhiệt tốt, hạn chế tia UV nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn rộng mở. Kết hợp với hệ nhôm chống bão tiêu chuẩn cao, sơn ngoại thất Jotun kháng muối biển, hệ thống chiếu sáng kiến trúc Facade Lighting và bộ nhận diện inox 316L trên đỉnh tòa nhà, Peninsula Private Da Nang đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe cho một không gian lưu trú bền vững và tiện nghi bên sông Hàn.

Điểm đến trải nghiệm mới: Tận hưởng tiện ích từ trên cao

Peninsula Private khẳng định vị thế điểm đến trải nghiệm khép kín theo tiêu chuẩn "all-in-one", nơi hệ thống tiện ích đan cài tinh tế dọc theo chiều cao tòa tháp, mở ra không gian sống và trải nghiệm giữa tầng không.

Tại khối đế từ tầng 1 đến tầng 3, không gian thương mại và shophouse sầm uất. Lên đến tầng 5 là Health & Wellness Center rộng 1.252,1 m². Tiếp nối tại tầng 21 là không gian gắn kết với khu vui chơi kết hợp thư viện trong nhà rộng 250 m² cùng vườn tùng dạo bộ rộng hơn 400m².

Đỉnh cao của trải nghiệm thượng lưu hội tụ tại Sky Park trên tầng 40 ở độ cao 150 m. Nơi đây sở hữu hồ bơi vô cực ôm trọn tầm nhìn panorama hướng về sông Hàn và trung tâm thành phố, Sky Bar & Cigar Lounge thời thượng - "khán đài VIP" ngắm trọn vẹn Lễ hội Pháo hoa Quốc tế DIFF ngay tại gia, cùng hệ thống vườn thượng uyển xanh mát, kiến tạo chốn tái tạo năng lượng giữa những tầng không.

Từ lợi thế kế cận Da Nang Downtown, quy mô của một tòa tháp 150 m đến hệ sản phẩm lưu trú đa dạng và chuỗi tiện ích tổ chức theo chiều cao, Peninsula Private vượt qua giới hạn của một không gian lưu trú thông thường mà nối dài một hành trình trải nghiệm liền mạch, từ Da Nang Downtown tới Peninsula Private.