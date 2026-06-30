Perfetti Van Melle Việt Nam: Khi văn hóa ‘People First’ trở thành bệ phóng cho nhân sự

Đại diện Perfetti Van Melle Việt Nam tại buổi vinh danh Best Workplace - Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026

Từ "nơi làm việc tuyệt vời" đến môi trường giúp nhân sự phát triển

Perfetti Van Melle (PVM) là một trong những tập đoàn sản xuất và phân phối kẹo và kẹo cao su hàng đầu thế giới, với sản phẩm hiện diện tại hơn 155 quốc gia. Tại Việt Nam, sau gần 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng, PVM ghi dấu với nhiều thương hiệu quen thuộc như Chupa Chups, Alpenliebe, Mentos.

Xem con người là nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững, triết lý "People First - Con người là số một" được PVM triển khai thông qua các hoạt động Thu hút – Phát triển – Gắn kết, thúc đẩy hợp tác, hòa nhập và quan tâm đến sức khỏe thể chất, tinh thần của mỗi cá nhân.

Bên cạnh tạo điều kiện để nhân sự làm tốt công việc hiện tại, công ty còn chuẩn bị năng lực để họ có thể đảm nhận những vai trò lớn hơn. Những chương trình đào tạo chuyên môn, cơ hội tham gia dự án trọng điểm và lộ trình luân chuyển nội bộ đã trở thành một phần quan trọng trong lộ trình sự nghiệp của đội ngũ.

Đào tạo, giúp nhân sự phát triển cùng tổ chức

Năm 2023, chị Nguyễn Phương Lan gia nhập PVM Việt Nam. Chỉ sau 6 tháng, chị được trao cơ hội trở thành Trưởng phòng Marketing phụ trách nhãn hàng Chupa Chups - nhãn hàng có doanh số lớn nhất công ty.

3 năm làm việc tại PVM, chị Phương Lan được tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu về marketing do Tập đoàn PVM phối hợp cùng các tổ chức đào tạo uy tín trên thế giới, trong đó có trường Ehrenberg-Bass Institute (Úc). "Những khóa học này được thiết kế riêng, sát với thực tế công việc của chúng tôi. Nhờ vậy chúng tôi được trang bị những kiến thức hữu ích và liên tục nâng cao chuyên môn làm nghề", chị Lan cho biết.

Chị Phương Lan (ở giữa, hàng trước) cùng các đồng nghiệp tại PVM Việt Nam

Ngoài ra, chị Lan còn được chọn tham gia LEAP Forward - chương trình đào tạo về năng lực lãnh đạo do Tập đoàn phối hợp cùng Tổ chức Giáo dục Hult Ashridge Executive Education (London, Anh) thực hiện. Chương trình kết hợp giữa đào tạo trực tiếp tại Anh, Hà Lan và các buổi học trực tuyến trong 6 tháng.

Nền tảng đào tạo toàn diện này góp phần giúp chị Lan cùng đội ngũ triển khai thành công chiến dịch ra mắt Chupa Chups Jelly Giraffe - Kẹo dẻo hươu cao cổ Chupa Chups vào năm 2025, thiết lập kỷ lục mới về cả doanh số bán hàng và tốc độ ra thị trường.

Chị Phương Lan (thứ 3 từ phải qua) tham gia chương trình đào tạo năng lực lãnh đạo LEAP Forward

Luân chuyển nội bộ: Mở rộng cơ hội phát triển nhân sự

Trong ba năm qua, mỗi năm PVM Việt Nam ghi nhận khoảng 130 trường hợp luân chuyển nội bộ. Đặc biệt, 6 nhân sự cấp quản lý thuộc các bộ phận Kinh doanh, Chuỗi Cung ứng - Sản xuất và Tài chính đã đảm nhận các vị trí quản lý trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong số đó, có chị Đỗ Thị Tín Nhân. Sau gần 4 năm giữ vai trò Trưởng phòng Tài chính Kinh doanh thị trường Việt Nam, năm 2024 chị đứng trước cơ hội đảm nhận vị trí Trưởng phòng Tài chính Kinh doanh & Tăng trưởng Danh mục Sản phẩm khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chị Đỗ Thị Tín Nhân, Trưởng phòng Tài chính Kinh doanh & Tăng trưởng Danh mục Sản phẩm khu vực châu Á Thái Bình Dương

Đây là một vị trí mới trong tập đoàn, đồng thời là phạm vi công việc mới với cá nhân chị. Khi đó, con gái chị mới một tuổi nên bài toán cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình là điều chị đặc biệt cân nhắc. Chị chia sẻ: "Sau khi nhìn nhận đây là một cơ hội để phát triển sự nghiệp, đồng thời vẫn có thể sinh sống và làm việc tại Việt Nam, tôi quyết định thử sức với vai trò này".

Đến nay, chị đã hoàn thành tốt công việc và cân bằng cuộc sống cá nhân. Nhìn lại hành trình của mình, chị cho biết đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ các lãnh đạo khu vực, giúp chị quản lý công việc và kết nối với đồng nghiệp tại 9 thị trường của PVM trong khu vực một cách hiệu quả.

"Các lãnh đạo khu vực luôn khuyến khích tôi kết hợp các cuộc họp trực tuyến định kỳ với những chuyến công tác có mục tiêu rõ ràng. Mỗi chuyến đi thường được tối ưu hóa để thăm thị trường, tham dự hội thảo, làm việc và kết nối với đồng nghiệp tại quốc gia sở tại". Nhờ vậy, dù không đi công tác thường xuyên, chị vẫn xây dựng được quan hệ làm việc hiệu quả và tạo dựng sự tin tưởng với đồng nghiệp PVM trong khu vực.

Chị Tín Nhân (thứ 2 từ phải qua) và các đồng nghiệp bộ phận Tài chính, khu vực châu Á Thái Bình Dương

Từ những câu chuyện trên, có thể thấy danh hiệu Best Workplaces của PVM Việt Nam không chỉ phản ánh mức độ hài lòng của nhân viên tại một thời điểm. Đó còn là kết quả nỗ lực xây dựng niềm tin nội bộ bằng những chính sách và cơ hội phát triển cụ thể, nhất là trong bối cảnh nhân sự ngày càng quan tâm đến cơ hội học hỏi, lộ trình phát triển bền vững và cân bằng.

