Petrolimex - Chiến lược phát triển tập đoàn năng lượng trong kỷ nguyên mới

Giữ vững vai trò chủ lực ngành năng lượng quốc gia

Trên nền tảng hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Petrolimex tiếp tục giữ vững vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về tăng trưởng bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch xanh, tập đoàn xác định rõ sứ mệnh lịch sử của mình: tiếp tục giữ vững vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ đạo, tiên phong dẫn dắt thị trường năng lượng Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Toàn cảnh tổng kho xăng dầu Nhà Bè của Petrolimex

Tại Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng bộ Petrolimex đã xác định mục tiêu xuyên suốt: "Tiên phong chuyển đổi số, phát triển xanh, giữ vững vai trò chủ lực ngành năng lượng quốc gia". Đồng thời, Đại hội Đảng bộ tập đoàn cũng xác định 3 đột phá phát triển mang tính then chốt.

Thứ nhất, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu cho tăng trưởng, nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi năng lượng theo định hướng của Chính phủ.

Thứ hai, đổi mới toàn diện công tác quản trị điều hành, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Thứ ba, chủ động tham mưu, đề xuất và hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và năng lượng, tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch cho doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững. Đây là định hướng chiến lược dẫn dắt mọi hoạt động của tập đoàn trong giai đoạn tới.

Trọng tâm chiến lược là tái cơ cấu toàn diện và nâng cao năng lực nội tại, xây dựng tập đoàn phát triển ổn định, bền vững, có tiềm lực tài chính - công nghệ mạnh, bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình ổn thị trường xăng dầu, đáp ứng gần 50% nhu cầu tiêu thụ nội địa, qua đó góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia. Việc tăng vốn điều lệ, tiếp tục thực hiện thoái vốn các lĩnh vực ngoài ngành không bảo đảm hiệu quả sẽ giúp tập đoàn tập trung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và sức cạnh tranh dài hạn.

Kiến tạo tương lai - dẫn dắt chuyển dịch năng lượng

Song song với đó, tập đoàn tiếp tục giữ vững và mở rộng vai trò dẫn dắt trong hệ thống bán lẻ và chuỗi cung ứng xăng dầu - năng lượng, phát triển đồng bộ cả về quy mô, chất lượng dịch vụ và tiện ích.

Hệ thống cửa hàng không chỉ là điểm cung ứng nhiên liệu mà từng bước trở thành trung tâm dịch vụ hiện đại, đa tiện ích, gắn với các trạm dừng nghỉ cao tốc, trạm dịch vụ xe tải, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp. Các dự án hạ tầng chiến lược như kho - cảng, tuyến ống, kho nhiên liệu hàng không tiếp tục được thúc đẩy nhằm nâng cao năng lực dự trữ, logistics và bảo đảm nguồn cung ổn định, lâu dài.

Tiếp nhận tàu xăng dầu tại cảng dầu B12

Một trụ cột xuyên suốt của chiến lược là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo toàn diện. Tập đoàn xác định công nghệ và dữ liệu là nền tảng cốt lõi để nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Việc tự động hóa tại kho và cửa hàng, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử theo từng lần bán, hệ thống quản trị thông minh, văn phòng số và khai thác hiệu quả các nền tảng ERP hiện đại sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ về năng suất lao động và chất lượng quản lý. Đặc biệt, xây dựng văn hóa số và đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho toàn thể cán bộ, người lao động sẽ là động lực then chốt cho phát triển dài hạn.

Trước xu thế toàn cầu về giảm phát thải và tăng trưởng xanh, tập đoàn chủ động tiên phong trong chuyển dịch năng lượng, từng bước giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch truyền thống, mở rộng danh mục sản phẩm năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Các định hướng nghiên cứu, thí điểm và đầu tư vào nhiên liệu sinh học thế hệ mới, nhiên liệu hàng không bền vững, hydro, amoniac, LNG và năng lượng tái tạo thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm đồng hành cùng mục tiêu phát thải ròng bằng "0" của quốc gia.

Cùng với phát triển sản phẩm, tập đoàn đẩy mạnh triển khai các dự án xanh - sạch trong toàn hệ thống, từ kho, cảng đến cửa hàng xăng dầu và văn phòng làm việc. Việc lắp đặt điện mặt trời áp mái, thu hồi hơi xăng dầu, chuẩn hóa dịch vụ, nâng cao tiêu chuẩn môi trường - vệ sinh không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn khẳng định hình ảnh doanh nghiệp năng lượng hiện đại, có trách nhiệm xã hội cao. Công tác đo lường, kiểm kê phát thải carbon và nghiên cứu tích lũy tín chỉ carbon sẽ là nền tảng cho các chương trình giảm phát thải có hệ thống, bài bản.

Nhân viên Petrolimex phục vụ khách hàng mua xăng dầu

Hướng tới tương lai, tập đoàn từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng mới, từ nghiên cứu - phát triển, sản xuất, tồn trữ, vận chuyển đến phân phối. Đồng thời, việc xây dựng trung tâm nghiên cứu - đổi mới sáng tạo, phát triển dữ liệu lớn phục vụ điều hành và kinh doanh sẽ tạo ra hệ sinh thái tri thức, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới trong toàn hệ thống.

Với tầm nhìn chiến lược đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, Petrolimex kiên định mục tiêu trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam, tiên phong chuyển dịch xanh, dẫn dắt thị trường bằng uy tín, công nghệ và trách nhiệm quốc gia. Toàn thể cán bộ, người lao động đoàn kết một lòng, khơi dậy khát vọng cống hiến, biến chiến lược thành hành động cụ thể, đưa tập đoàn phát triển mạnh mẽ, bền vững, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.