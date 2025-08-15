Petrolimex cung ứng 1.200m³ nhiên liệu bay nguồn nguyên liệu tái tạo cho Vietjet

Thỏa thuận hợp tác tiêu thụ nhiên liệu hàng không bền vững SAF giữa Petrolimex Aviation với Công ty CP Hàng không Vietjet (Vietjet) và Associated Energy Group, LLC (AEG Fuels) cũng được ký kết tại lễ công bố sản phẩm SAF.

SAF là nhiên liệu hàng không được sản xuất từ các nguồn nguyên liệu tái tạo, thay thế cho nhiên liệu hóa thạch truyền thống, có khả năng giảm tới 80% lượng phát thải CO₂ so với nhiên liệu hàng không truyền thống.

Đây được xem là giải pháp then chốt của ngành hàng không toàn cầu để giảm phát thải, hướng tới mục tiêu Net Zero - phát thải ròng bằng 0 - vào năm 2050.

Chính thức công bố sản phẩm nhiên liệu hàng không bền vững - Sustainable Aviation Fuel (SAF) ẢNH: PETROLIMEX

Petrolimex là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nhập khẩu hydrocarbon được tổng hợp từ nguyên liệu có nguồn gốc sinh học/tái tạo (synthetic blending components - SBC); đồng thời là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam làm chủ công nghệ pha chế SAF từ SBC tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như EI 1533, ASTM D7566, DEF STAN 91-091... và Tiêu chuẩn Việt Nam - TCVN 14414:2025.



Sản phẩm SAF đã được Petrolimex Aviation cung cấp, tra nạp thành công cho các chuyến bay thương mại trong nước. Hệ thống phối trộn nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè được Petrolimex ghi nhận là một trong các công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (12.1.1956 - 12.1.2026).

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh cho biết: “Petrolimex chủ động đầu tư, nghiên cứu, làm chủ công nghệ pha chế SAF tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè. Petrolimex cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nhập khẩu SBC dùng để pha chế SAF. Thành công này thể hiện cam kết mạnh mẽ của tập đoàn trong hành trình chuyển đổi xanh, đồng hành cùng Chính phủ, các hãng hàng không và toàn xã hội hướng tới phát triển bền vững".

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cũng nhấn mạnh: “Việc ra mắt sản phẩm SAF không chỉ có ý nghĩa về mặt thương mại mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo tiền đề xây dựng chuỗi cung ứng SAF bền vững trong nước; đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế; khuyến khích hợp tác giữa các hãng hàng không, đơn vị cung cấp nhiên liệu, cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính nhằm mở rộng quy mô sử dụng SAF tại Việt Nam".

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Học, Tổng giám đốc Petrolimex Aviation, cho biết, hệ thống cung ứng, tra nạp nhiên liệu hàng không của công ty đạt chứng nhận quốc tế ISCC EU và ISCC CORSIA - các tiêu chuẩn hàng đầu về tính bền vững và giảm phát thải carbon, được công nhận tại hơn 130 quốc gia.

Theo thỏa thuận, Petrolimex Aviation sẽ tra nạp 1.200 m³ SAF đầu tiên được pha trộn tại Việt Nam cho các chuyến bay của Vietjet, đồng thời chuyển giao Bằng chứng Bền vững - Proof of Sustainability (PoS) theo tiêu chuẩn ISCC EU. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định cam kết của hai bên trong việc giảm phát thải khí carbon và phát triển ngành hàng không xanh tại Việt Nam.

Ông Tô Việt Thắng - Phó tổng giám đốc Thường trực Vietjet cho hay: “576 tàu bay hiện đại đã đặt hàng, đội bay xanh của Vietjet sử dụng SAF sẽ góp phần giảm đáng kể lượng khí thải, bảo vệ môi trường, tiên phong sử dụng nhiên liệu sạch, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu của đất nước”.