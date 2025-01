Petrolimex đồng hành cùng chương trình gặp mặt lực lượng công an cơ sở tiêu biểu

Sự kiện được tổ chức để ghi nhận và tri ân những đóng góp, hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ công an nhân dân trên mọi miền Tổ quốc. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

Đề án số 106 về "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"

Nhằm thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Đảng và Nhà nước về đổi mới, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Bộ Công an đã xây dựng Đề án số 106 về "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và được Bộ Chính trị phê duyệt. Đề án được triển khai dựa trên các định hướng của Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW, và Nghị quyết số 19-NQ/TW, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Với phương châm "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở," Đề án tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh gọn, hiệu quả, đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ chính quy hóa lực lượng công an cấp xã. Điều này góp phần nâng cao năng lực xử lý các vấn đề an ninh, trật tự tại cơ sở, đồng thời bảo đảm môi trường ổn định, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Những người chiến sĩ công an cơ sở luôn "Sống trong lòng dân"

Chương trình gặp mặt các tấm gương công an xã, thị trấn và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tiêu biểu với chủ đề "Sống trong lòng dân" do Bộ Công an tổ chức, đồng hành bởi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nhằm tôn vinh sự cống hiến và hi sinh thầm lặng của lực lượng công an cơ sở trên khắp cả nước. Đây là dịp để ghi nhận những đóng góp quan trọng của các chiến sĩ công an cấp xã trong việc giữ gìn an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, từ vùng sâu, vùng xa đến các thành phố sôi động.

Chương trình "Sống trong lòng dân" tôn vinh những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an xã

Chương trình khắc họa hình ảnh chân thực của những chiến sĩ luôn sẵn sàng có mặt trong mọi hoàn cảnh, không chỉ vì nhiệm vụ mà còn bởi tinh thần trách nhiệm và đạo đức cao cả. Với quyết tâm và lòng trung thành, họ trở thành điểm tựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng nền tảng an ninh vững chắc để đất nước phát triển. Đây cũng là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người chiến sĩ luôn "sống trong lòng dân", hướng đến một "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Chương trình được xây dựng với sự kết hợp đa dạng các hình thức thể hiện, tạo nên một không gian sống động và đầy cảm xúc: tái hiện các hình ảnh tư liệu và những thước phim ngắn đáng quý, biểu diễn nghệ thuật như ca nhạc và kịch và giao lưu trực tiếp với lực lượng công an cơ sở. Sự kiện sẽ là cơ hội để công chúng hiểu rõ hơn về đời sống, công việc của các chiến sĩ công an cơ sở, đồng thời thể hiện sự tri ân, tôn vinh những đóng góp của các chiến sĩ đối với cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, chương trình sẽ bao gồm 4 chủ đề chính. Chủ đề 1 công bố Đề án 06 - Nghị quyết vì Dân, Chủ đề 2 mang tên Dân sinh nhằm giới thiệu việc làm, ngăn chặn/giải quyết những mẫu thuận, cứu hộ cứu nạn và tuyên truyền pháp luật đến người dân; Chủ đề 3 với nội dung Phòng chống tội phạm và Chủ đề 4 nhìn lại những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an nhân dân trong cơn bão Yagi vừa qua.