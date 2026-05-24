Kinh tế Chính sách - Phát triển

Petrolimex hướng dẫn thế nào với xe đang còn xăng cũ, phải đổ xăng mới E10?

Nguyên Nga
24/05/2026 19:20 GMT+7

Xe còn xăng cũ, có cần xả sạch bình trước khi chuyển sang đổ xăng E10? Câu trả lời từ các hãng xe và chuyên gia kỹ thuật là hoàn toàn không cần thiết đối với phần lớn ô tô, xe máy đời mới hiện nay.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) thông tin như trên và đưa ra một số giải thích mang tính kỹ thuật như sau: Về bản chất, xăng E10 chứa tối đa 10% ethanol và 90% xăng khoáng. Khi đổ chung với xăng cũ trong bình, hai loại này sẽ tự hòa trộn đều với nhau trong quá trình xe vận hành chứ không bị tách lớp hay xung đột hóa học
Thứ 2, về tính an toàn hơn cho động cơ, các hãng xe cho biết, chỉ cần dòng xe đó được quy định sử dụng được xăng E10 (trong sách hướng dẫn), việc trộn xăng khoáng với xăng E10 là không có vấn đề gì. Vì về bản chất, khi hòa trộn, tỷ lệ ethanol trong bình thậm chí còn bị pha loãng và thấp hơn so với một bình đầy 100% xăng E10.

Thứ 3, về tính tương thích, phần lớn ô tô, xe máy tại Việt Nam đều chạy được xăng E10.

Theo Petrolimex, tỷ lệ xe không tương thích với xăng E10 là rất thấp

Tuy nhiên, Petrolimex lưu ý, với những dòng xe quá cũ, được sản xuất trước những năm 2000, hoặc một số ít dòng xe đời mới có hướng dẫn sử dụng xăng E10 nhưng phần liệt kê thị trường chưa có Việt Nam. Lý do hãng chưa thử nghiệm thực tế tại nước ta. "Tuy nhiên, tỷ lệ xe không tương thích này là rất thấp", Petrolimex nhấn mạnh.

Do ethanol có xu hướng hút ẩm nhiều hơn xăng khoáng, nên nếu xe ít di chuyển hoặc để lưu kho nhiều tháng, từ 1 - 2 tháng không vận hành, Petrolimex khuyên người tiêu dùng nên hạn chế để nhiên liệu ethanol tồn đọng quá lâu trong bình.
Ngoài ra, đối với các chủ xe đi ít, hoặc xe thuộc diện chưa rõ khuyến cáo dùng E10, Petrolimex khuyến cáo trước khi chính thức chuyển sang sử dụng E10, người dùng có thể chủ động xả sạch bình cũ và thay mới các loại lọc nhiên liệu để xe vận hành mượt mà nhất.
Hiện, giá bán lẻ xăng E10 RON 95-III trên thị trường do Petrolimex và PVOil cung ứng là 25.050 đồng/lít; giá xăng không chỉ RON 95-III là 25.540 đồng/lít.

Giảm thuế để giảm giá xăng E10

Để thúc đẩy lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, Bộ Công thương đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với loại nhiên liệu này nhằm tăng tính hấp dẫn và khuyến khích người dân sử dụng.

