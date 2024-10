Petrolimex nói gì khi lợi nhuận quý 3 giảm gần 599 tỉ đồng?

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa gửi tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước (Bộ Tài chính) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM văn bản giải trình báo cáo tài chính quý 3.

Báo cáo nêu rõ, trong quý 3, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo báo cáo tài chính của công ty mẹ là hơn 208,4 tỉ đồng, giảm hơn 1.041 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo tài chính hợp nhất của Petrolimex cho thấy, lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt hơn 130,4 tỉ đồng, giảm gần 599 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận kinh doanh xăng dầu thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là một trong những nguyên nhân mấu chốt khiến lợi nhuận sau thuế của Petrolimex giảm mạnh trong quý 3 ẢNH: TN

Petrolimex giải trình, theo báo cáo tài chính của công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023 là do trong quý 3/2023, tập đoàn đã ghi nhận khoản lợi nhuận hoạt động tài chính từ việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Petrolimex (PG Bank) sau khi hoàn thành chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PG Bank cho các nhà đầu tư.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận sau thuế quý 3 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu là do: lợi nhuận kinh doanh xăng dầu thấp hơn so với cùng kỳ, chủ yếu là do biến động của giá dầu thế giới theo xu hướng giảm mạnh trong quý 3 năm nay.

Cụ thể, giá dầu WTO đầu tháng 7 là 84 USD/thùng, giảm mạnh về vùng 71 USD/thùng vào đầu tháng 8; giữa tháng 8 hồi phục lên 80 USD/thùng, nhưng sau đó lại giảm mạnh xuống còn 65 USD/thùng (giảm 19%) tại thời điểm giữa tháng 9, dẫn đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn bị lỗ. Trong khi đó, ở quý 3/2023, giá dầu theo xu hướng tăng nhẹ hoạt động kinh doanh có lãi.

Ngoài ra, Petrolimex cũng cho biết, lợi nhuận từ hoạt động của một số lĩnh vực kinh doanh khác của tập đoàn không thuận lợi, nhu cầu thị trường sụt giảm mạnh dẫn đến lợi nhuận từ các công ty con kinh doanh các ngành hàng nhựa đường, hóa chất... trong quý 3 hiệu quả giảm so với cùng kỳ.