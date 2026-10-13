Petrolimex Sài Gòn: 51 năm khẳng định vị thế doanh nghiệp tiêu biểu thành phố

Thành lập ngày 17.9.1975, đến nay, Petrolimex Sài Gòn đã phát triển thành doanh nghiệp trụ cột trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho TP.HCM và miền Nam. 51 năm qua, Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội.

Hệ thống phối trộn xăng sinh học tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đáp ứng 9 triệu lít mỗi ngày ẢNH: PETROLIMEX SG

Sau sáp nhập, Petrolimex Sài Gòn mở rộng địa bàn kinh doanh với các đơn vị thành viên gồm Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, Chi nhánh Petrolimex Bình Dương và Chi nhánh Petrolimex Vũng Tàu. Cùng hơn 2.064 CBCNV, người lao động và hệ thống bán lẻ 138 CHXD, Petrolimex Sài Gòn tiếp tục giữ vị thế tiên phong trong Tập đoàn, là doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu của vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Năm 2026, Petrolimex triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu mới trên toàn hệ thống, kế thừa những giá trị truyền thống và thể hiện tinh thần đổi mới, hiện đại, hội nhập. "Bên cạnh việc giữ gìn di sản 51 năm, Petrolimex Sài Gòn hiểu rằng thị trường năng lượng đang biến động nhanh, công nghệ tạo ra những bước nhảy vọt, đòi hỏi Công ty phải theo kịp phương thức sản xuất, kinh doanh và phục vụ mới. Từng bước định hướng phát triển theo "3 chuyển đổi", gồm chuyển đổi số - xanh - văn hóa tổ chức", ông Võ Văn Tân, Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn, cho biết.

Về chuyển đổi số, Công ty khai thác công nghệ và dữ liệu để nâng cao hiệu quả vận hành, phục vụ khách hàng như thanh toán không tiền mặt đạt gần 40%; 100% hóa đơn điện tử được xuất theo từng lần bán hàng từ ngày 1.6.2023. Bên cạnh đó triển khai App Petrolimex và thẻ đồng thương hiệu Petrolimex - BIDV - Visa; nhiều chương trình tự động hóa, hiện đại hóa và xây dựng kho cảng thông minh được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Về chuyển đổi xanh, Petrolimex Sài Gòn là đơn vị tiên phong trong chuyển dịch năng lượng sạch. Từ năm 2014, Công ty phân phối xăng sinh học E5 tại 100% cửa hàng trực thuộc; năm 2018 cung cấp dầu diesel 0,001 tiêu chuẩn Euro mức 5; năm 2022 kinh doanh xăng RON 95 tiêu chuẩn Euro mức 5; năm 2025 phân phối xăng sinh học E10 và nhiên liệu hàng không bền vững SAF. Hiện Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè là một trong 7 điểm được cấp phép phối trộn xăng E10 của Tập đoàn, với năng lực phối trộn 9 triệu lít/ngày, đáp ứng nhu cầu hiện tại của khu vực Đông Nam bộ.

Ngoài ra, Petrolimex Sài Gòn xác định chuyển đổi văn hóa - tổ chức là nền tảng để vận hành hiệu quả. "Công nghệ có thể tạo ra những công cụ mới, nhưng chính con người sẽ quyết định thành công của mỗi cuộc chuyển đổi. Chúng tôi luôn tạo cơ hội phát triển cho CBCNV và người lao động, đảm bảo phúc lợi để mọi người yên tâm cống hiến, đồng thời không quên trách nhiệm đối với xã hội và những người có công với cách mạng", ông Võ Văn Tân khẳng định.