Kinh tế Doanh nghiệp

Petrolimex Sài Gòn nhận Huân chương Lao động hạng nhất trong ngày tròn 50 tuổi

Nguyên Nga
Nguyên Nga
17/09/2025 15:15 GMT+7

Ngày 17.9, Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (17.9.1975 - 17.9.2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Trong hành trình 50 năm, lãnh đạo Petrolimex Sài Gòn cho biết, doanh nghiệp luôn hoàn thành tốt và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn tuyệt đối, đồng thời đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 

Petrolimex Sài Gòn nhận Huân chương Lao động hạng nhất trong ngày tròn 50 tuổi - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM cùng lãnh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam và lãnh đạo Petrolimex Sài Gòn thực hiện nghi thức Rạng ngời Petrolimex Sài Gòn

ẢNH: H.H

Petrolimex Sài Gòn nhận Huân chương Lao động hạng nhất trong ngày tròn 50 tuổi - Ảnh 2.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, đặc biệt, trong ngành công thương, cùng sự tham dự của ông Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại

ẢNH: H.H

Cụ thể, đóng góp ngân sách hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm; Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đạt sản lượng nhập xuất qua kho kỷ lục 6,4 triệu m3/tấn trong năm 2024, khẳng định vị thế là kho xăng dầu hiện đại, có quy mô lớn nhất nước. Đặc biệt, hệ thống bán lẻ của công ty không ngừng mở rộng, chiếm thị phần lớn tại TP.HCM. Petrolimex Sài Gòn cũng là đơn vị tiên phong cung cấp năng lượng sạch như xăng sinh học E10, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Petrolimex Sài Gòn nhận Huân chương Lao động hạng nhất trong ngày tròn 50 tuổi - Ảnh 3.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Petrolimex Sài Gòn

ẢNH. H.H

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Petrolimex Sài Gòn cho biết đã và đang trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện, đem đến những dịch vụ và trải nghiệm thân thiện cho khách hàng. Đời sống người lao động luôn được quan tâm, thu nhập và các chế độ phúc lợi ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, công ty luôn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Với những đóng góp to lớn ấy, công ty đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công và các danh hiệu cao quý.

Tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ngày 17.9, Petrolimex Sài Gòn vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Petrolimex Sài Gòn nhận Huân chương Lao động hạng nhất trong ngày tròn 50 tuổi - Ảnh 4.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè

ẢNH: H.H

Bên cạnh đó, Công ty cũng đón nhận Huân chương Lao động hạng ba cho Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (đơn vị thành viên của Petrolimex Sài Gòn); bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; cờ truyền thống của UBND TP.HCM. Với cá nhân, ông Võ Văn Tân - Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn nhận Huân chương Lao động hạng ba; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Bùi Công Minh - Giám đốc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè; bằng khen của UBND TP.HCM cho ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc Petrolimex Sài Gòn.


 

50 năm Petrolimex Sài Gòn đồng hành cùng TP.HCM

50 năm Petrolimex Sài Gòn đồng hành cùng TP.HCM

Được tôn vinh là Doanh nghiệp tiêu biểu trong 50 năm phát triển của TP.HCM, thuộc top các doanh nghiệp đóng góp ngân sách hàng ngàn tỉ đồng mỗi năm…, Công ty Xăng dầu khu vực II TNHH Một thành viên đã và đang khẳng định vai trò trọng yếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

