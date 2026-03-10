Petrolimex sẵn sàng hy sinh lợi nhuận để nhập thêm xăng dầu cung cấp cho thị trường

Tiếp xúc với cử tri tại phường Thới An và Tân Thới Hiệp, TP.HCM ngày 9.3, phát biểu về chương trình hành động của mình, ông Phạm Văn Thanh khẳng định: Trong khó khăn, doanh nghiệp nhà nước cần sẵn sàng hi sinh lợi nhuận để bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế và hứa sẽ tăng nhập khẩu xăng dầu để kịp thời cung ứng cho thị trường.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ quan tâm đến tình hình giá xăng dầu đang tăng cao, đề nghị các ứng cử viên đưa ra giải pháp bình ổn thị trường và đảm bảo nguồn cung năng lượng. Trả lời câu hỏi của cử tri, ông Phạm Văn Thanh cho rằng biến động giá xăng dầu hiện nay chịu tác động mạnh từ tình hình thế giới. Đặc biệt là những căng thẳng và xung đột tại khu vực Trung Đông giữa Mỹ, Israel và Iran. Bên cạnh đó, Iran đóng cửa eo biển Hormuz làm cho nguồn cung xăng dầu toàn cầu bị ảnh hưởng mạnh, bởi đây là tuyến vận chuyển năng lượng trọng yếu với khoảng 20% lượng dầu và khí hóa lỏng của thế giới.

Ông Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex phát biểu về chương trình hành động của mình tại buổi tiếp xúc cử tri ở TP.HCM ẢNH: CTV

"Nguy cơ gián đoạn nguồn cung này đã đẩy giá dầu thế giới tăng cao và nhanh chóng tác động đến thị trường trong nước. Trong nước, nguồn cung từ hai nhà máy lọc dầu là Dung Quất (Bình Sơn) và Nghi Sơn (Thanh Hóa) cũng chịu tác động nhất định từ biến động của thị trường năng lượng quốc tế, do phần lớn dầu thô đầu vào vẫn phải nhập khẩu. Vì vậy, dù đã có hai nhà máy lọc dầu, nhưng nguồn cung xăng dầu nội địa vẫn chịu ảnh hưởng nhất định từ biến động của thị trường dầu thô toàn cầu", ông Phạm Văn Thanh thông tin.

Về giải pháp lâu dài, ông Phạm Văn Thanh cho biết sẽ kiến nghị Chính phủ đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời xây dựng các chính sách điều hành linh hoạt để ứng phó với biến động của thị trường năng lượng toàn cầu. Hiện nay năng lực dự trữ xăng dầu của Việt Nam còn hạn chế, thấp hơn nhiều nước trong khu vực. Do đó cần nâng năng lực dự trữ lên khoảng 60 - 90 ngày, đồng thời kêu gọi xã hội hóa và huy động sự tham gia của doanh nghiệp nhằm đảm bảo nguồn cung lâu dài cho nền kinh tế.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động, nguồn cung xăng dầu có thời điểm bị hạn chế, nhu cầu mua xăng dầu của người dân và doanh nghiệp có xu hướng tập trung nhiều tại hệ thống cửa hàng của Petrolimex. Trước tình hình đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã chủ động điều hành nguồn hàng, cung ứng ổn định cho thị trường, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung, đặc biệt tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM.

Ngoài các giải pháp về nguồn cung, ông Phạm Văn Thanh cũng nhấn mạnh cần tăng cường quản trị chuỗi cung ứng, ứng dụng dữ liệu và công nghệ để nâng cao tính minh bạch trong điều hành thị trường, dự báo sớm biến động, kiểm soát chi phí trung gian và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông Thanh cho biết sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực năng lượng và kinh tế, ông mong muốn đóng góp các giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, ổn định thị trường và góp phần bảo vệ đời sống người dân trước những biến động của thị trường thế giới.

Ông Phạm Văn Thanh, Bí thư, Chủ tịch HĐQT Petrolimex; đồng thời là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Hội đồng tư vấn về kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 10 TP.HCM.



