Petrovietnam 'chốt' 29 ngày tăng tốc vượt doanh thu lợi nhuận 2025

Tăng trưởng vượt kế hoạch, lan tỏa nghĩa tình Petrovietnam

Trong bối cảnh giá dầu trên thị trường thế giới chưa có chuyển biến tích cực, tiêu thụ phân đạm, xăng dầu trong nước giảm do ảnh hưởng thiên tai, Petrovietnam nỗ lực quản trị linh hoạt với loạt giải pháp mạnh mẽ nhằm gia tăng sản lượng, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Giàn đầu giếng BK-24 tại mỏ Bạch Hổ được đưa vào khai thác sớm 65 ngày, cùng với mỏ Đại Hùng pha 3 và mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam trước đó trực tiếp bổ sung sản lượng khai thác dầu khí.

Trên bình diện quốc tế, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Algeria (Sonatrach) và các đối tác thống nhất triển khai giai đoạn tiếp theo tại Lô 433a, 416 b của dự án Bir Seba, hướng tới tổng sản lượng cộng dồn 114.6 triệu thùng, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn; tiếp tục mở rộng tìm kiếm thăm dò tại các lô tiềm năng của cả hai nước.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn chủ trì cuộc họp giao ban CEO tháng 12

Trong lĩnh vực khí - điện, dự án Lô B - Ô Môn tiếp tục được đẩy nhanh với lễ khởi công tuyến ống KP97+150 - KP97+600, bảo đảm tiến độ đồng bộ của Chuỗi dự án khí - điện Lô B. Chân đế khối thượng tầng CPP của dự án Lô B được gắn biển Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Tháng 11, kỳ họp Hội đồng liên doanh Vietsovpetro lần thứ 58 đạt sự thống nhất cao, mở ra tầm nhìn hợp tác đến năm 2050. Petrovietnam tiếp tục làm việc với: TP.HCM, Cần Thơ, Cà Mau, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hưng Yên... để hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia tích hợp đa lĩnh vực.

11 tháng qua, Petrovietnam có nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch, tăng trưởng đưa tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt gần 990.000 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024, riêng doanh thu hợp nhất đạt gần 560.000 tỉ đồng, tăng 12%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 147.000 tỉ đồng.

Các đơn vị khối thăm dò khai thác quyết tâm “về đích sớm” hoàn thành kế hoạch năm 2025

Đặc biệt, doanh thu từ sản phẩm mới đạt 10.700 tỉ đồng, đây là kết quả Petrovietnam đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo. Petrovietnam coi đây là một trong những giải pháp đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Doanh thu từ kinh doanh quốc tế đạt hơn 131.000 tỉ đồng, chiếm 22% trong tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn, nhờ công tác mở rộng thị trường quốc tế, tạo dư địa tăng trưởng mới tiếp tục được đẩy mạnh.

Tháng 11, Petrovietnam triển khai mạnh mẽ các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời người dân vùng lũ miền Trung và Tây Nguyên, tổng giá trị đạt 123 tỉ đồng, cùng hàng chục tấn nhu yếu phẩm. Các hoạt động an sinh xã hội của Petrovietnam được triển khai tích cực, kịp thời và thiết thực, tổng giá trị 11 tháng là 1.187 tỉ đồng, thể hiện vai trò trách nhiệm và lan tỏa văn hóa "Nghĩa tình" của Petrovietnam.

5 'mũi nhọn' tạo động lực tăng trưởng dài hạn

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho rằng những thách thức hiện hữu, đặc biệt giá dầu bất lợi, đang là áp lực lớn để Petrovietnam tăng tốc về đích cho chặng đường nước rút chỉ còn 29 ngày cuối năm và đề nghị toàn hệ thống siết chặt công tác quản trị, duy trì quyết tâm cao nhất, bám sát kế hoạch để hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các kế hoạch đề ra.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh vai trò trụ cột của hợp tác năng lượng tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Algeria

Các công trình, nhà máy của Petrovietnam đều là các dự án trọng điểm quốc gia, do đó trong tháng cuối năm cần đẩy nhanh sản lượng, nâng cao độ khả dụng, vận hành tối đa công suất nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 chuẩn bị khánh thành

Chuẩn bị kế hoạch năm 2026, Tổng giám đốc Lê Ngọc Sơn yêu cầu các đơn vị tập trung nghiên cứu, xác định những động lực tăng trưởng mới, trong đó nhấn mạnh 5 lĩnh vực mũi nhọn: các hoạt động kinh doanh quốc tế, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng dữ liệu số và phát triển sản phẩm mới, coi đây là những mảng then chốt tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.

Petrovietnam tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư, đặc biệt, hoạt động M&A được xác định là mũi nhọn chủ lực trong gia tăng năng lực và mở rộng quy mô; rà soát tổng thể chương trình hợp tác với các tập đoàn, tổng công ty, địa phương để tạo thêm dư địa tăng trưởng cho năm 2026.