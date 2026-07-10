Petrovietnam giữ vững vai trò nòng cốt, bứt phá tăng trưởng hai con số

Vượt thách thức, khẳng định vai trò bảo đảm "5 An"

Theo Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường, nửa đầu năm 2026, nền kinh tế thế giới và thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, nâng cao năng lực quản trị và điều hành linh hoạt theo chuỗi giá trị, Petrovietnam đã khơi thông các nguồn lực để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch từ 5,0 - 23,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Petrovietnam tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong bảo đảm "5 An" cho đất nước: An ninh năng lượng, An ninh kinh tế, An ninh lương thực, An ninh quốc phòng, An sinh xã hội. Đặc biệt, lần đầu tiên sau 11 năm (kể từ năm 2015), sản lượng dầu thô tăng 14,2% so với cùng kỳ, bất chấp nhiều mỏ đang bước vào giai đoạn suy giảm tự nhiên.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế biến động, Petrovietnam đã linh hoạt điều hành nguồn nguyên liệu, tối ưu công suất các nhà máy, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước. Tập đoàn tiên phong chuyển dịch năng lượng xanh thông qua thúc đẩy xăng sinh học E10, góp phần giảm phát thải, đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu và hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh quốc gia.

Lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí của Petrovietnam đạt kết quả nổi bật

Trước những biến động mạnh của thị trường quốc tế, Petrovietnam điều hành linh hoạt nguồn nguyên liệu, tối ưu hóa công suất hoạt động của các nhà máy để bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước.

6 tháng đầu năm, tổng doanh thu toàn Petrovietnam ước đạt 734.700 tỉ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ 2025; doanh thu hợp nhất ước đạt 445.400 tỉ đồng, vượt 22% kế hoạch, tăng 39%. Nộp ngân sách toàn tập đoàn ước đạt 88.900 tỉ đồng, tăng 27%.

Petrovietnam tiếp tục thúc đẩy đầu tư phát triển, tạo năng lực tăng trưởng mới. Giá trị thực hiện đầu tư toàn tập đoàn ước đạt 27.500 tỉ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Ngoài ra, Petrovietnam tiếp đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế. 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu quốc tế ước đạt 97.800 tỉ đồng, bằng 65,5% kế hoạch năm.

Thi công Khối thượng tầng giàn công nghệ xử lý trung tâm dự án phát triển mỏ khí Lô B

Kiến tạo động lực, thúc đẩy tăng trưởng thực chất và hiệu quả

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm của Petrovietnam và khẳng định tập đoàn có những đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Mặc dù tỷ trọng đóng góp của Petrovietnam trong GDP có xu hướng giảm theo quá trình phát triển của nền kinh tế, nhưng giá trị tuyệt đối vẫn tăng và tiếp tục giữ vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Dẫn chứng từ biến động tại Trung Đông vừa qua, Phó thủ tướng thường trực nhìn nhận, nếu Việt Nam không có hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn, việc bảo đảm nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần "Một đội ngũ - Một mục tiêu" và khát vọng của gần 60.000 lao động Petrovietnam trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Chính phủ đặt niềm tin lớn vào Petrovietnam và tin tưởng tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị, là trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước nòng cốt trong lĩnh vực công nghiệp - năng lượng quốc gia. Petrovietnam phải bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, đồng thời tăng trưởng phải thực chất, hiệu quả và đi cùng đổi mới công nghệ, quản trị hiện đại nhưng cũng phải bảo đảm an toàn và phát triển bền vững.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn giới thiệu với Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về những công trình, dự án nổi bật của Petrovietnam

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết trong tháng 7, Petrovietnam sẽ ban hành Chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm theo đúng tinh thần Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã chỉ đạo: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ cơ chế kiểm tra, giám sát.

Khẳng định kết quả 6 tháng đầu năm là rất khích lệ nhưng mới là tiền đề, ông Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh bài toán lớn nhất của Petrovietnam trong 6 tháng cuối năm không chỉ là "làm gì", mà là "làm như thế nào để có kết quả cụ thể"; không chỉ là quyết tâm, mà là kỷ luật thực thi; không chỉ là chương trình hành động, mà là sản phẩm, dòng tiền, tiến độ dự án và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn khẳng định 6 tháng cuối năm tập đoàn sẽ "biến chủ trương thành chương trình hành động, biến chỉ tiêu thành sản phẩm cụ thể, biến nguồn lực thành tăng trưởng, biến cam kết thành kết quả đo đếm được"; và hành động với đúng tinh thần 8 chữ vàng của Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng: "Tiên phong - Vượt trội - Bền vững - Toàn cầu".

Đại diện các tổ chức Đảng, đảng viên Petrovietnam nhận bằng khen của Đảng ủy Chính phủ

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao các bằng khen của Đảng ủy Chính phủ tặng các tổ chức Đảng, đảng viên Petrovietnam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp.