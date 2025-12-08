Petrovietnam - hình mẫu doanh nghiệp quốc gia trong hành trình phát triển đất nước

Trụ cột kinh tế, điểm tựa an ninh năng lượng quốc gia

TS.Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam cho rằng, 50 năm qua tập đoàn đảm đương trọng trách nặng nề và vẻ vang. vừa là trụ cột năng lượng quốc gia, vừa là lực lượng kinh tế chủ lực, vừa là biểu tượng của bản lĩnh Việt Nam trên biển.

Các chuyên gia, nhà quản lý, khách mời tham dự tọa đàm

Có hơn 440 triệu tấn dầu đã khai thác và xuất bán; gần 200 tỉ m3 khí được đưa vào bờ, Petrovietnam luôn nằm trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất và ổn định nhất. Khi thị trường dầu khí toàn cầu biến động mạnh, Petrovietnam vẫn giữ được kỷ luật vận hành, duy trì nguồn thu chắc chắn cho ngân sách nhà nước.

Vai trò của Petrovietnam vượt ra ngoài kinh tế khi tập đoàn thực hiện sứ mệnh bảo đảm "5 an": an ninh năng lượng, kinh tế, lương thực, quốc phòng và chủ quyền biển, cùng với an sinh xã hội, trở thành động lực quan trọng cho phát triển đất nước.

Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 đang hoàn tất khâu chuẩn bị cho ngày khánh thành

Từ nền tảng "5 an", Petrovietnam khẳng định vị thế bằng "5 nhất": quy mô lớn nhất với tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỉ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 556.000 tỉ đồng; đóng góp ngân sách cao nhất, bình quân 160.000 tỉ đồng/năm, chiếm hơn 80% số nộp ngân sách của khối doanh nghiệp nhà nước; lợi nhuận cao nhất, giai đoạn 2020 - 2025 đạt 316.000 tỉ đồng (bình quân 2,2 tỉ USD/năm); doanh nghiệp duy nhất nhiều lần nhận các giải thưởng khoa học - công nghệ cao quý.

Kho chứa LNG Thị Vải

Bà Phạm Thúy Chinh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng, Petrovietnam đang là trụ cột tăng trưởng và ổn định vĩ mô, duy trì đóng góp GDP và ngân sách ở mức cao, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Chuỗi giá trị dầu khí từ thăm dò đến phân phối bảo đảm nguồn cung chiến lược, hỗ trợ tăng trưởng và ổn định giá. Tập đoàn đóng góp quan trọng cho Chiến lược kinh tế biển và nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, hoạt động dầu khí xa bờ giúp khẳng định chủ quyền, kéo theo phát triển hạ tầng cảng biển, logistics và công nghiệp hỗ trợ. Petrovietnam là nhân tố then chốt bảo đảm an ninh năng lượng. Dù thế giới biến động, tập đoàn vẫn giữ ổn định nguồn cung xăng dầu, khí, điện, đạm, giúp Việt Nam tránh các cú sốc năng lượng. Tập đoàn còn tiên phong trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai mạnh mẽ các chương trình công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực tự chủ của quốc gia.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Hệ sinh thái Petrovietnam - nền tảng chiến lược của kinh tế Việt Nam

Ở góc nhìn kinh tế học, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, công nghệ năng lượng luôn được xem là công nghệ chiến lược. Petrovietnam có hệ "hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng" cấu trúc hoàn chỉnh và gắn kết theo chiều sâu; không chỉ ở sản lượng dầu thô, mà ở chuỗi thăm dò - khai thác, lọc - hóa dầu, khí - điện - đạm và các dịch vụ dầu khí, chế tạo, vận tải biển đều phát triển mạnh, tạo giá trị lan tỏa lớn và dẫn dắt quá trình chuyển dịch sang năng lượng xanh, tạo giá trị gia tăng cốt lõi, giữ vai trò điểm tựa cho nhiều ngành kinh tế.

Nhà máy Đạm Cà Mau

Ông Nguyễn Văn Phụng, chuyên gia cao cấp về thuế và quản trị doanh nghiệp, nguyên Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Bộ Tài chính) cho rằng, bài học quản trị quan trọng nhất nằm ở tầm nhìn dài hạn và kỷ luật tài chính, quản trị dòng tiền rất nghiêm ngặt. Đây là điều kiện tiên quyết để Petrovietnam trở thành doanh nghiệp hiếm hoi mà cơ quan thuế có thể hoàn toàn yên tâm về "doanh nghiệp thật - số liệu thật". Dòng tiền, đầu tư, phân bổ ngân sách, thu - chi đều được quản trị chặt chẽ, minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, Petrovietnam có tư duy dài hạn trong chiến lược và đầu tư. Đây là yếu tố sống còn, bởi các dự án dầu khí, khí - điện - đạm hay lọc hóa dầu đều có vòng đời dài, độ phức tạp lớn và chịu biến động mạnh của thị trường. Tập đoàn chú trọng đầu tư vào nhân lực và quản trị rủi ro, xây dựng đội ngũ hiểu nghề, hiểu thị trường và đủ năng lực ứng phó biến động. Chính 'kiềng ba chân' - kỷ luật tài chính, tư duy dài hạn và đầu tư con người tạo nền tảng cho vị thế và hiệu quả bền vững của Petrovietnam hôm nay.

Công trường thi công chân đế điện gió ngoài khơi của Petrovietnam tại Vũng Tàu (TP.HCM)

Nhìn về chặng đường mới, Petrovietnam đang đứng trước những yêu cầu về chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải, phát triển công nghệ cao, đáp ứng tiêu chuẩn ESG và ứng phó biến động địa chính trị toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng, Petrovietnam cần tiếp tục phát huy hệ sinh thái năng lượng - công nghiệp nhưng phải tái cấu trúc theo hướng xanh - thông minh - hiệu quả. Tập đoàn có đủ nền tảng để trở thành lực lượng tiên phong trong năng lượng tái tạo, hydrogen, chế biến sâu, công nghiệp khí, hạ tầng LNG.

Bà Phạm Thúy Chinh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết, Petrovietnam đã sớm nhận thức mức độ biến động ngày càng nhanh của thế giới và chủ động đổi mới tư duy quản trị và cần một khung pháp lý đồng bộ, chính sách thuế - tài chính phải phù hợp với đặc thù đầu tư dài hạn của ngành năng lượng. Những dự án quy mô hàng tỉ USD với vòng đời dài, cơ chế thuế phí cần ổn định và rõ ràng để Petrovietnam yên tâm đầu tư vào LNG, hydrogen hay lọc hóa dầu sâu - những lĩnh vực mang tính chiến lược quốc gia.