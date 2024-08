Petrovietnam hỗ trợ người dân Sơn La, Điện Biên khắc phục hậu quả mưa lũ

Ông Đỗ Chí Thanh, Phó tổng giám đốc Petrovietnam, chia sẻ khó khăn với tỉnh Sơn La trong khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Hỗ trợ Sơn La hàng tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Theo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở các huyện Mai Sơn, Thuận Châu và TP.Sơn La làm 11 người chết, mất tích và nhiều người bị thương; 2.531 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 113 nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 231 nhà phải di chuyển khẩn cấp; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc... bị hư hỏng nặng nề.

Để chia sẻ mất mát, tổn thất với người dân tỉnh Sơn La, đoàn công tác Petrovietnam trao tặng 1,5 tỉ đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La để thăm hỏi, chia buồn với gia đình bị mất người thân, bị thiệt hại tài sản trong đợt mưa lũ vừa qua.

Tại Sơn La, đoàn công tác của Petrovietnam đã trực tiếp đến xã Tông Cọ, H.Thuận Châu để thăm, tặng quà những gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Dịp này, Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) hỗ trợ tỉnh Sơn La 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả mưa bão. Ngoài ra, Petrovietnam và PVEP đã trao tặng kinh phí tài trợ xây dựng Trường tiểu học, THCS xã Mường Cai, H.Sông Mã với số tiền là 5 tỉ đồng.

Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La, đã tiếp nhận số tiền này và khẳng định sẽ phối hợp cùng các đơn vị để sớm triển khai xây dựng trường học.

Ông Đỗ Chí Thanh tặng quà hỗ trợ, động viên bà con nhân dân xã Tông Cọ

"Petrovietnam ‘chia lửa’ cùng nhân dân Điện Biên trong những ngày khó khăn"

Sau Sơn La, ngày 2.8 đoàn công tác Petrovietnam phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên do đại tá Phạm Trường Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, làm trưởng đoàn đã đến trao tặng quà tại H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Ông Đỗ Chí Thanh, Phó tổng giám đốc Petrovietnam, cho biết với tinh thần tương thân tương ái, với nghĩa tình của người dầu khí, sau khi nhận được thông tin về những thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất gây ra trên địa bàn huyện, Petrovietnam đã lập đoàn công tác trực tiếp đi thăm hỏi, trao tặng số tiền 1,5 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân H.Điện Biên khắc phục hậu quả mưa lũ.

"Chúng tôi mong rằng H.Điện Biên sẽ nhanh chóng đưa những phần quà của Petrovietnam đến với những hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra, giúp nhân dân sớm vượt qua mất mát, ổn định lại cuộc sống", ông Thanh bày tỏ.

Dịp này, PVEP đã tặng H. Điện Biên 300 triệu đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất.

Chia sẻ với đoàn công tác, ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch UBND H.Điện Biên cho biết tính đến hết ngày 31.7, lũ quét, sạt lở đất làm 4 người thiệt mạng, còn 3 người đang mất tích và 7 người bị thương; ngoài ra 325 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 21 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 21 nhà thiệt hại rất nặng từ 50 - 70%.

Lãnh đạo PVEP tặng quà hỗ trợ bà con xã Tông Cọ

Mưa lũ cũng làm 74,5 ha diện tích đất ruộng lúa bị đất, đá vùi lấp khối lượng lớn không thể khắc phục; 42,39 ha diện tích ruộng lúa bị đất, đá vùi lấp khối lượng nhỏ người dân tự khắc phục; đường giao thông, hệ thống điện bị ảnh hưởng nặng nề…

"Sự giúp đỡ của Petrovietnam đã "chia lửa" cùng với huyện với bà con nhân dân trong những ngày khó khăn này", ông Bình nói.

Trong ngày 2.8, đoàn công tác của Petrovietnam cũng đã đến xã Mường Pồn để trao quà hỗ trợ, thăm hỏi, chia sẻ với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng.

Tại đây, Phó tổng giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh cùng các thành viên đoàn công tác đã trực tiếp hỗ trợ cho 21 gia đình. Trong đó, 4 gia đình có người thân thiệt mạng và mất tích; gia đình 1 tổ viên Tổ bảo vệ ANTT bản Mường Pồn 1 có nhà bị cuốn trôi mỗi hộ 10 triệu đồng; hỗ trợ mỗi hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi 5 triệu đồng; mỗi hộ gia đình có nhà bị sập 4 triệu đồng cùng phần quà của Petrovietnam.

Ông Đỗ Chí Thanh, Phó tổng giám đốc Petrovietnam, thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình có người thân mất do lũ quét tại Điện Biên