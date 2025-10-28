Petrovietnam hợp tác với Bulgaria phát triển năng lượng sạch, điện hạt nhân

Đó là một trong những nội dung Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã làm việc với các đối tác Bulgaria, trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Bulgaria diễn ra từ ngày 22 - 24.10 vừa qua.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với lãnh đạo BULATOM

Cuộc làm việc nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và phát triển điện hạt nhân - những lĩnh vực then chốt trong chiến lược chuyển dịch năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia của Việt Nam.

Bulgaria sẵn sàng đón đoàn đến khảo sát điện hạt nhân

Ngày 23.10 tại Sofia, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã làm việc với Chủ tịch HĐQT Hiệp hội Năng lượng Nguyên tử Bulgaria (BULATOM) Bogomil Manchev. Đây là tổ chức có 50 thành viên là các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia trong lĩnh vực hạt nhân.

BULATOM cũng là thành viên của Diễn đàn Năng lượng nguyên tử châu Âu (FORATOM). Phía Bulgaria chia sẻ về hơn 50 năm kinh nghiệm phát triển, vận hành các nhà máy điện hạt nhân.

Lãnh đạo Petrovietnam và BULATOM khẳng định điện hạt nhân là nguồn điện nền ổn định, hiệu suất cao và phát thải thấp, có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn. BULATOM sẵn sàng hợp tác, tư vấn, đào tạo nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm cho Petrovietnam trong nghiên cứu, đầu tư, xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân, đồng thời đề xuất tổ chức các cuộc làm việc chuyên sâu theo từng lĩnh vực kỹ thuật cụ thể trong thời gian tới.

Lãnh đạo Petrovietnam làm việc với ông Hristo Aleksiev, Thư ký Tổng thống Bulgaria

Ngày 24.10, tại dinh Tổng thống Bulgaria, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã làm việc với ông Hristo Aleksiev, Thư ký Tổng thống Bulgaria, hai bên cùng nhìn nhận năng lượng là lĩnh vực hợp tác chiến lược, được khẳng định tại Tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bulgaria lên Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm của Tổng thống Rumen Radev tới Việt Nam năm 2024.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Petrovietnam đề xuất hợp tác với các đối tác Bulgaria trong các nội dung: xây dựng mô hình quản lý năng lượng tổng thể; đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân; hợp tác nghiên cứu khoa học về năng lượng nguyên tử, đất hiếm.

Petrovietnam cũng đề xuất Bulgaria trao đổi chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện hạt nhân. Đánh giá cao các đề xuất của Petrovietnam, Bulgaria đồng ý thúc đẩy trao đổi cấp chuyên viên và tổ chức các đoàn công tác thực tế tại Bulgaria trong thời gian tới.

Đề xuất chuyển giao công nghệ phát triển năng lượng sạch, điện hạt nhân

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria, Phó tổng giám đốc Petrovietnam Phan Tử Giang nhấn mạnh, là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển lĩnh vực năng lượng xanh, sạch và với mục tiêu từng bước giảm thiểu phát thải ròng góp phần thực hiện thành công cam kết của Chính phủ tại COP 26, Petrovietnam đã và đang triển khai các giải pháp hướng tới mục tiêu net-zero vào năm 2050, gồm: "xanh" hóa các nhà máy điện than, triển khai các dự án CCS; tiếp tục thực hiện các dự án sản xuất năng lượng sạch như hydrogen "xanh", NH­­­­3 "xanh" có tính khả thi; triển khai chuyển đổi nhiên liệu sạch cho các phương tiện vận tải biển, hàng không.

Phó tổng giám đốc Petrovietnam Phan Tử Giang phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria

Trong đó, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị thành viên của Petrovietnam, vừa qua đã ra mắt và xuất bán lô sản phẩm thương mại đầu tiên nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu sạch cho ngành hàng không Việt Nam. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năng lượng tái tạo, điện khí hóa, nhiên liệu sinh học, hydrogen cũng luôn được chú trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Petrovietnam đến năm 2030.

Lãnh đạo Petrovietnam khẳng định việc mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Bulgaria không chỉ trong lĩnh vực năng lượng mà còn ở các ngành công nghiệp phụ trợ, chế tạo thiết bị, sản xuất phân bón và hydrogen "xanh", phù hợp với định hướng phát triển 3 trụ cột chiến lược của Tập đoàn: năng lượng - công nghiệp - dịch vụ.

Petrovietnam mong muốn cùng các đối tác Bulgaria nghiên cứu, đầu tư và chuyển giao công nghệ trong phát triển năng lượng sạch, điện hạt nhân, sản xuất hydrogen và phân bón xanh, hướng tới mục tiêu chung là phát triển năng lượng bền vững, cân bằng giữa an ninh - kinh tế - môi trường.