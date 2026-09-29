Petrovietnam làm chủ năng lực tổng thầu EPC công trình dầu khí ngoài khơi

Những dấu ấn trên bản đồ năng lượng quốc gia

Trong hệ sinh thái công nghiệp năng lượng của Petrovietnam, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) - với lực lượng nòng cốt là Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC (PTSC M&C), đóng vai trò hạt nhân chủ lực về tổng thầu thiết kế, mua sắm, chế tạo (EPC) công trình dầu khí ngoài khơi.

Trung tâm Công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC tại Vũng Tàu, TP.HCM

Song hành cùng PTSC, Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) là điểm sáng về năng lực thiết kế, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử qua nhiều thế hệ công trình biển. Đó là thành quả từ quá trình Petrovietnam tổ chức, chuyên môn hóa và tích lũy năng lực qua thực tiễn.

Năng lực tổng thầu EPCIC không dừng lại ở khái niệm lý thuyết. Đó là khả năng làm chủ trọn vẹn chuỗi giá trị từ thiết kế (E), mua sắm (P), thi công - chế tạo (C), vận chuyển - lắp đặt ngoài khơi (I) cho đến đấu nối, chạy thử và bàn giao công trình hoàn thiện (C).

Dấu mốc quan trọng Petrovietnam hình thành lực lượng tổng thầu công trình biển là Dự án Sư tử đen Đông Bắc, do Cửu Long JOC trao cho PTSC M&C thực hiện năm 2008. Đây là dự án EPCI đầu tiên của PTSC M&C, giá trị gần 190 triệu USD, chịu trách nhiệm xuyên suốt toàn bộ công đoạn trong dự án mà trước đó chỉ có các nhà thầu nước ngoài mới có thể thực hiện; đồng thời quản lý cả những nhà thầu phụ quốc tế lớn như McDermott (Mỹ) trong các hạng mục thiết kế, vận chuyển và lắp đặt.

Một góc khu vực bãi chế tạo Cảng Vietsovpetro

Sau đó, PTSC M&C tiếp tục khẳng định vai trò tổng thầu EPC/EPCI qua hàng loạt dự án dầu khí quy mô lớn: Chim Sáo, Tê Giác Trắng, Hải Sư Trắng - Hải Sư Đen... Năm 2011, đội ngũ kỹ sư PTSC M&C lần đầu tiên đảm nhận toàn bộ khâu thiết kế chi tiết cho giàn Hải Sư Đen. Chỉ 3 năm sau (2014 - 2015), tỷ lệ nội địa hóa trong khâu thiết kế chi tiết tại các dự án trọng điểm đạt 100%.

Với Vietsovpetro, từ nền tảng thành lập Xí nghiệp Xây lắp năm 1982, những giàn công trình lớn như BK - Thiên Ưng hay Dự án phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 3 (Lô 05-1a) giúp Vietsovpetro từng bước chuyển hóa nền tảng kỹ thuật hùng hậu của một nhà điều hành thành năng lực cung cấp dịch vụ EPCI cho các chủ đầu tư khác.

Bước nhảy vọt về quy mô từ Biển Đông 01 đến Chuỗi Lô B - Ô Môn

Biển Đông 01 là bước phát triển có tính quyết định đối với năng lực tổng thầu ngoài khơi của Petrovietnam. Dự án phát triển khai mỏ khí - condensate Hải Thạch và Mộc Tinh nằm ở vùng nước sâu, cách Vũng Tàu 320 km.

Năm 2010, PTSC M&C được giao vai trò tổng thầu EPCIC đối với các hạng mục công trình trọng yếu, với gần 40.000 tấn kết cấu, đặt ra những bài toán chưa từng có về thiết kế, chế tạo kết cấu siêu trường, siêu trọng và lắp đặt ngoài khơi.

Lắp đặt ngoài khơi giàn CPP Sao Vàng

Để thực hiện gói thầu gần 1 tỉ USD này, PTSC M&C đã mở rộng bãi thi công gấp 3 lần, nâng sức chịu tải nền đất từ 4 tấn/m² lên 50 tấn/m², đầu tư hệ thống đường trượt chịu tải 25.000 tấn. Chỉ sau 30 tháng, hạng mục tổng thầu hoàn thành với hơn 8,7 triệu giờ lao động an toàn, giúp tiết kiệm 74 triệu USD và rút ngắn 2 năm tiến độ. Đến cuối năm 2025, dự án khai thác an toàn, hiệu quả hơn 20 tỉ m³ khí, hơn 30 triệu thùng condensate và đạt doanh thu lũy kế hơn 5,3 tỉ USD.

Sau bước nhảy vọt về quy mô và độ phức tạp ở Biển Đông 01, PTSC M&C xác lập một cột mốc mới với Sao Vàng - Đại Nguyệt. Trong vai trò tổng thầu EPCIC, PTSC M&C thực hiện giàn xử lý Trung tâm Sao Vàng quy mô lớn nhất Việt Nam tại thời điểm hoàn thành, với chân đế nặng khoảng 12.600 tấn và khối thượng tầng nặng 14.000 tấn.

Hiện, PTSC đang tiến những bước vững chắc tại Chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn. PTSC tham gia liên danh tổng thầu gói EPCI#1 (trị giá xấp xỉ 1,1 tỉ USD), lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Ở gói EPCI#2, PTSC M&C đảm nhận 4 giàn thu gom/giàn đầu giếng có tổng khối lượng gần 5.000 tấn, cùng 4 tuyến đường ống nội mỏ dài gần 50 km. PTSC và PTSC M&C đảm nhận vai trò tổng thầu chính ở các gói thầu trọng yếu khẳng định doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực dẫn dắt những công trình có độ phức tạp kỹ thuật cao, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

"Phiếu tín nhiệm" đến từ quốc tế

Hai khối thượng tầng giàn đầu giếng (Gallaf Batch 3) rời bãi chế tạo của tổng thầu PTSC M&C hướng về vùng biển Qatar

Đến nay, các đơn vị của Petrovietnam đang tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế. Tháng 11.2018, PTSC M&C là doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu EPCI tại Qatar khi thắng thầu Dự án Gallaf 1 của North Oil Company (liên doanh giữa QatarEnergy và TotalEnergies), trị giá gần 350 triệu USD, tại mỏ Al-Shaheen - mỏ dầu ngoài khơi lớn nhất Qatar. Sau thành công của dự án này, North Oil Company tiếp tục trao cho PTSC M&C gói EPCI thuộc Gallaf Batch 3.2021.

PTSC đang là một lựa chọn của các nhà điều hành lớn trong khu vực và trên thế giới, khẳng định năng lực kỹ thuật và quản trị của doanh nghiệp Petrovietnam. Hiện nay, PTSC trở thành lực lượng dịch vụ kỹ thuật chủ lực về tổng thầu với gần 100 dự án EPC/EPCIC trong và ngoài nước, có khả năng đảm nhận phạm vi trách nhiệm ngày càng rộng. Vietsovpetro tích lũy năng lực EPCI qua nhiều thế hệ công trình do mình điều hành và các hợp đồng dịch vụ, được kiểm chứng bằng những dự án đã đi vào khai thác an toàn, hiệu quả.