Petrovietnam mang tết ấm đến Kho Vàng

Sau những đau thương, tổn thất trong đợt thiên tai thảm khốc do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, 35 hộ dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu (H.Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã được đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ an vui, đầm ấm trong những ngôi nhà mới khang trang, tiện nghi do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tài trợ tái thiết.

Điểm tựa vươn lên phục hồi kinh tế Trong trận lũ quét do mưa bão số 3 xảy ra hồi tháng 9.2024, gia đình chị Lý Thị Toòng, thôn Kho Vàng cùng lúc mất đi 2 người đàn ông trụ cột trong gia đình gồm chồng và bố chồng. Nhà cửa, toàn bộ tài sản bao năm làm lụng, tích cóp bị lũ cuốn sạch xuống dòng sông Chảy, trắng tay sau bão lũ, giờ đây chị Toòng một mình nuôi 3 con nhỏ, cùng 1 cháu gái là con của người chị đang mắc bệnh hiểm nghèo. Trong đợt bốc thăm nhận nhà ở Khu tái định cư Kho Vàng, gia đình chị Toòng nhận được căn nhà số 22. Sau khi nhận nhà mới ngày 22.12.2024, gia đình tiếp tục được tặng thêm tủ lạnh, máy lọc nước... để hoàn thiện một ngôi nhà mới đầy đủ tiện nghi đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. "Ngôi nhà này là mái ấm, là điểm tựa sẽ giúp em vượt qua những đau thương, mất mát quá lớn. Bây giờ, em không còn lo lắng về nơi ăn chốn ở nữa, ngoài làm nương, sau tết em sẽ đi tìm việc làm thêm để có nguồn thu nhập ổn định, thay chồng cố gắng nuôi các con ăn học đầy đủ, trưởng thành", chị Toòng nói. Toàn cảnh thôn Kho Vàng sau tái thiết Nằm trong số những hộ bị mất nhà trong mưa bão số 3, hiện đã được bố trí 1 ngôi nhà ở khu tái định cư, ông Ma Seo Chứ, Trưởng thôn Kho Vàng, cho biết so với nơi ở cũ, thôn Kho Vàng mới bây giờ đẹp, khang trang hơn rất nhiều. Mỗi hộ được cấp gần 300 m² đất, trong đó nhà xây rộng 60 m², còn lại là không gian sân, vườn được thiết kế gọn gàng, thuận tiện cho sinh hoạt. Cũng theo ông Ma Seo Chứ, "sướng nhất" ở thôn mới là đường giao thông đi lại thuận lợi. Trước đây, trẻ em phải đi học xa, mùa mưa bão rất nguy hiểm thì nay các con có điểm trường, được đi học ngay trong khu tái định cư. "Những hộ về ở đây, có hộ mất người thân, nhà cửa hoặc bị vùi lấp, cuốn trôi; có hộ nằm trong vùng sạt lở không thể ở được nữa. Chỉ ít ngày sau mưa bão, chúng tôi nhận thông báo được Petrovietnam hỗ trợ xây nhà và gần 3 tháng đã nhận luôn nhà mới. Đây đúng là ngôi nhà trong mơ của người dân Kho Vàng, sau mưa bão qua đi, chúng tôi không nghĩ mình sẽ được giúp xây nhà nhanh đến thế", ông Chứ xúc động nói. Biểu tượng nghĩa tình người Dầu khí Dự án tái thiết Kho Vàng được quyết định và triển khai với tiến độ "thần tốc" là minh chứng sống động, khẳng định trách nhiệm cộng đồng của Petrovietnam và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Chỉ sau 3 ngày 'làm việc qua điện thoại" giữa Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong, ngày 21.9, Petrovietnam và UBND tỉnh Lào Cai làm tổ chức lễ khởi công tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng. Đặc biệt, dự án được khởi công đúng "Ngày thứ bảy tình nguyện" - ngày toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Dầu khí làm thêm để có kinh phí tài trợ trong các hoạt động an sinh xã hội, trong đó có phần trích ra để đầu tư tái thiết, hồi sinh thôn Kho Vàng. Dự án tái thiết thôn Kho Vàng diễn ra trong điều kiện địa hình vô cùng khó khăn, phức tạp nhưng lập kỷ lục về tiến độ thi công. Để có mặt bằng xây dựng 35 căn nhà, các đơn vị thi công phải cắt xẻ chân đồi, mở đường đưa máy móc, thiết bị lên đỉnh, phải san gạt 3 quả đồi. Đây cũng là khu dân cư hiện đại, kiểu mẫu được các kỹ sư xây dựng thiết kế đồng bộ với cung cấp điện đến từng hộ dân, đường thoát nước đảm bảo tiêu nước tiêu thoát nhanh, không làm xói mòn nền đất. Đường nội khu được đổ bê tông khang trang, sạch đẹp... Công trường đồ sộ với khối lượng công việc lớn, thi công trong điều kiện thời tiết mưa rừng dai dẳng nhưng chỉ sau khoảng 3 tháng, ngày 22.12.2024, Petrovietnam và tỉnh Lào Cai tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 35 căn nhà mới khang trang cho các hộ dân. Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trần Quang Dũng cùng các em thiếu nhi thôn Kho Vàng trong ngày vui khánh thành Ông Trần Quang Dũng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Petrovietnam, khẳng định tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng là dự án thể hiện tấm lòng, văn hóa nghĩa tình, sẻ chia của cán bộ, người lao động ngành Dầu khí. Dự án cũng góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ trong hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số khắc phục hậu quả sau thiên tai, đảm bảo cuộc sống ổn định, an toàn, lâu dài. Sau lễ bàn giao nhà, ngày 10.1.2025 Petrovietnam đã tổ chức chương trình: "Xuân nghĩa tình dầu khí - Tết đầm ấm Kho Vàng", tặng quà tết cho 35 hộ dân tại khu tái định cư thôn Kho Vàng. Theo đó, mỗi hộ được tặng 1 tủ lạnh, 1 máy lọc nước, 1 suất quà tết, 2 triệu đồng và 1 phiếu mua xăng trị giá 1 triệu đồng. Tổng giá trị các suất quà tặng 35 hộ dân là 550 triệu đồng. Dịp này, Petrovietnam tặng UBND H.Bắc Hà 1 tỉ đồng để tổ chức các hoạt động trong chương trình Tết vì người nghèo; tặng quà tết cho toàn bộ 51 hộ dân còn lại trong thôn Kho Vàng. Petrovietnam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên trao quà Tết, tặng đồ dùng thiết yếu cho bà con thôn Kho Vàng chuẩn bị đón Tết "Petrovietnam mong muốn khu tái định cư này cùng những phần quà tết được trao trực tiếp đến bà con thôn Kho Vàng sẽ là nguồn động viên giúp đồng bào thôn Kho Vàng sẽ vượt qua mất mát, đoàn kết chuẩn bị đón một mùa xuân mới tràn đầy ấm áp, hạnh phúc", ông Dũng nói.