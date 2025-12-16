Petrovietnam mang ‘Tết sớm’ đến thôn Kho Vàng

Xây dựng Kho Vàng là điểm sáng đoàn kết, văn minh

Sau 1 năm được Petrovietnam hỗ trợ tái thiết, thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, tỉnh Lào Cai) bây giờ đã khoác lên mình một diện mạo mới đầy sức sống với những ngôi nhà kiên cố, khang trang hơn.

Ông Đỗ Chí Thanh, Phó tổng giám đốc Petrovietnam, trao quà hỗ trợ cho đại diện 35 hộ dân thôn Kho Vàng

Người dân thôn Kho Vàng rất xúc động khi đón đoàn công tác Petrovietnam trở lại. Ông Lù A Lềnh, người dân trong thôn Kho Vàng chia sẻ sau cơn bão Yagi, bà con rất lo lắng. Nhiều cửa, tài sản bị hư hỏng, vùi lấp không biết trông cậy vào đâu để gây dựng lại cuộc sống.

"Khi được Petrovietnam đến hỗ trợ xây nhà, giúp thôn bản ổn định lại, chúng tôi cảm thấy được tiếp thêm niềm tin. Bây giờ, thôn xóm khang trang hơn, bà con yên tâm làm ăn. Hôm nay được đón đoàn quay lại thăm, bà con rất vui và rất biết ơn", ông Lềnh xúc động bày tỏ.

Còn theo ông Giàng Xí Mìn, bão Yagi để lại nỗi đau, mất mát quá lớn với người dân. Bất lực nhìn thôn bản tiêu điều, người dân rất buồn và lo cho tương lai. Giờ thì khác rồi, người dân được giúp xây nhà khang trang, đường giao thông đi lại thuận tiện hơn, trẻ em trong thôn đến trường trên con đường bê tông sạch đẹp ai cũng phấn khởi, yên tâm.

"Sự quan tâm của Petrovietnam không chỉ là giúp đỡ vật chất mà còn giúp bà con có thêm động lực, thêm niềm tin để cố gắng vươn lên", ông Mìn nói.

Đoàn công tác Petorvietnam tặng quà cho Trường mầm non thôn Kho Vàng, ủng hộ 100 tấn xi măng cho xã Cốc Lầu

Trong chuyến trở lại Kho Vàng, đoàn công tác Petrovietnam trao quà 35 hộ dân, tặng quà cho các cô giáo và học sinh tại điểm trường mầm non thôn Kho Vàng; ủng hộ 100 tấn xi măng cho UBND xã Cốc Lầu xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Chuyến công tác của Petrovietnam không chỉ để nhìn lại kết quả tái thiết mà còn để tiếp tục thể hiện sự quan tâm, sẻ chia nghĩa tình của gần 60.000 người lao động Tập đoàn trên cả nước; khẳng định sự đồng hành bền bỉ cùng bà con tiếp tục vượt qua khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Đây chính là giá trị nhân văn, là một biểu hiện rõ nét của văn hóa Petrovietnam nơi "nghĩa tình" được lan tỏa bằng cả trái tim và trách nhiệm xã hội.

Chia sẻ với người dân thôn Kho Vàng, ông Nguyễn Mạnh Kha, Phó chủ tịch phụ trách Công đoàn Petrovietnam, đã gửi lời thăm hỏi, tình cảm của người lao động Petrovietnam tới bà con nhân dân; mong bà con tiếp tục gìn giữ truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đồng lòng xây dựng Kho Vàng trở thành điểm sáng về tinh thần đoàn kết, văn minh, lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp tới cộng đồng các dân tộc tại tỉnh Lào Cai và khu vực phía bắc.

Ông Nguyễn Mạnh Kha khẳng định: “Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình” là hoạt động an sinh xã hội thường niên, mang đậm giá trị nhân văn của Petrovietnam

Đồng hành cùng Cốc San vượt khó

Cũng tại Lào Cai, đoàn công tác Petrovietnam tổ chức chương trình: Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình, thăm tặng quà tại xã Cốc San - địa phương còn 282 hộ nghèo và cận nghèo. Tại đây, Petrovietnam trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho UBND xã Cốc San để chăm lo tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Bính Ngọ 2026.

Chia sẻ tại xã Cốc San, ông Nguyễn Mạnh Kha khẳng định "Xuân gắn kết - Tết nghĩa tình" là hoạt động an sinh xã hội thường niên mang đậm giá trị nhân văn của Petrovietnam, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và sự quan tâm của tập đoàn đối với đồng bào, nhân dân vùng khó khăn.

Trong 4 giá trị cốt lõi của Petrovietnam, "Nghĩa tình" luôn được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, bền bỉ và lâu dài.

35 hộ dân thôn Kho Vàng xúc động khi chào đón đoàn công tác Petrovietnam trở lại sau 1 năm hỗ trợ tái thiết

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Petrovietnam đã và đang triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội tại tỉnh Lào Cai như xây dựng nhà ở, nhà đại đoàn kết, trường học, cơ sở y tế; chương trình STEM Innovation Petrovietnam theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; chương trình "Tết vì người nghèo" và nhiều hoạt động thiết thực khác, góp phần cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là các hộ gia đình khó khăn.

Petrovietnam mong muốn tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Lào Cai và xã Cốc San trong chặng đường phát triển sắp tới, góp phần giúp đỡ người dân giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Khi mùa xuân mới đang đến gần, hành trình sẻ chia của Petrovietnam tại Lào Cai thêm một lần khẳng định truyền thống văn hóa nghĩa tình của Petrovietnam. Từ những bản làng vùng cao ấy, hơi ấm của sự sẻ chia sẽ tiếp tục lan tỏa, thắp lên niềm tin, hy vọng và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi người dân, để mùa xuân không chỉ đến trên đất trời, mà còn hiện hữu trong từng mái nhà, từng nụ cười và từng nhịp sống nơi vùng cao Tổ quốc.