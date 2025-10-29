Petrovietnam sẵn sàng hợp tác, thúc đẩy kết nối xây dựng lưới điện ASEAN

Khẳng định trách nhiệm cam kết của Việt Nam với ASEAN

Đó là chia sẻ của Phó tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường khi chia sẻ tại phiên thảo luận bàn tròn "Chuyển dịch năng lượng và lưới điện ASEAN - Kết nối thị trường, đảm bảo tương lai", cùng với Thủ hiến bang Sarawak (Malaysia), Tổng giám đốc khu vực Đông Nam Á của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tenaga Nasional Berhad (TNB), trong khuôn khổ diễn đàn: Doanh nghiệp và Đầu tư ASEAN 2025 (ASEAN Business and Investment Summit - ABIS 2025) vừa diễn ra từ ngày 25 - 26.10, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).

Hội nghị nằm trong khuôn khổ hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, có chủ đề: "Thống nhất thị trường - Hướng tới thịnh vượng chung", ABIS 2025 quy tụ hơn 1.500 đại biểu gồm nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao ASEAN, các tổng giám đốc của các tập đoàn hàng đầu, cùng các chuyên gia kinh tế quốc tế.

Phó tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường (ngoài cùng bên phải) và các đại biểu chia sẻ tại diễn đàn

Petrovietnam tham gia và đóng góp ý kiến tại ABIS 2025 không chỉ thể hiện vị thế của doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Việt Nam mà còn khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và cam kết của Việt Nam cùng ASEAN xây dựng một không gian năng lượng thống nhất - an toàn - bền vững.

Diễn đàn tập trung vào các sáng kiến đổi mới từ khu vực tư nhân nhằm thúc đẩy cải cách chính sách và nâng cao vai trò của ASEAN trong nền kinh tế toàn cầu. Các diễn giả đã trao đổi về vai trò chiến lược của lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid - APG) trong bảo đảm an ninh năng lượng.

Đại diện các quốc gia đã thảo luận các biện pháp chính sách, quy định cần thiết để hài hòa tiêu chuẩn, thúc đẩy hội nhập năng lượng khu vực; phân tích các công cụ tài chính, khuôn khổ đầu tư và cơ chế tài chính xanh hỗ trợ hạ tầng năng lượng xuyên biên giới quy mô lớn; thảo luận làm rõ cơ hội và thách thức trong việc huy động sự tham gia của doanh nghiệp và tăng cường hợp tác khu vực để kết nối lưới điện.

Chung tay hiện thực hóa lưới điện ASEAN

Chia sẻ tại phiên thảo luận, Phó tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường nhấn mạnh, biên bản ghi nhớ nâng cao về APG đặt nền móng để các quốc gia tăng cường mức độ cam kết và phối hợp trong triển khai các dự án năng lượng xuyên biên giới.

Ở góc độ doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo Petrovietnam cho rằng các tập đoàn hàng đầu như TNB, Petronas hay Petrovietnam sẽ đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ để tháo gỡ các khó khăn kỹ thuật khi triển khai dự án.

Thông tin tại diễn đàn, Phó tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường cho biết Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió ngoài khơi khổng lồ, ước khoảng 600 GW. Để phát huy tối đa tiềm năng này, yếu tố then chốt là một cơ chế hợp tác liên quốc gia, cần có sự kết nối, hợp tác không chỉ giữa các doanh nghiệp năng lượng mà còn giữa các chính phủ trong khu vực, nhằm tập trung nguồn lực và phát triển hạ tầng kết nối đồng bộ.

Ông Lê Mạnh Cường cũng nhấn mạnh một vấn đề quan trọng khác cần phải quan tâm khi triển khai các dự án lớn xuyên biên giới là việc tập trung cho chuỗi cung ứng.

Đối với Petrovietnam, dầu khí vẫn là ngành sản xuất chủ lực, lĩnh vực cốt lõi và đây chính là nguồn lực để Tập đoàn vừa đóng góp cho phát triển đất nước, vừa thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển các dự án năng lượng tái tạo bền vững trong bối cảnh Việt Nam và khu vực chuyển dịch sang nền kinh tế carbon thấp.

Phó tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường khẳng định dầu khí là lĩnh vực cốt lõi, là nguồn lực để Petrovietnam thực hiện chuyển dịch năng lượng

Chia sẻ trước khi kết thúc phần thảo luận, ông Lê Mạnh Cường khẳng định Petrovietnam - với chiến lược chuyển dịch năng lượng, phát triển điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, sẽ là một đối tác tin cậy hàng đầu để cùng TNB, ADB và các đối tác khu vực biến tầm nhìn APG thành hiện thực.

Phó tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường trao đổi với các đối tác

Trước đó, hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM) lần thứ 43, diễn ra từ 16 - 17.10 đã có các thông báo quan trọng gồm: Biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường về APG (APG Enhanced MOU) - một cam kết khu vực cấp chính phủ mới về việc hợp tác, phát triển APG; Sáng kiến tài chính APG (APGF) - nền tảng tài chính mới do World Bank và ADB hỗ trợ, được thiết kế nhằm thu hút và điều phối các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng cần thiết, dành riêng cho các dự án APG trong giai đoạn 2026 - 2030.