Petrovietnam và Doosan Enerbility thúc đẩy hợp tác năng lượng và chuyển đổi xanh

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi các cơ hội hợp tác liên quan đến điện khí, điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi và các công nghệ phát điện sạch sử dụng hydrogen, ammoniac.

Lãnh đạo Petrovietnam và Doosan trao đổi về việc triển khai hợp tác giữa hai bên

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Phó tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường đánh giá cao năng lực và cam kết hợp tác lâu dài của Doosan tại thị trường Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Doosan khẳng định sẽ đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV sớm nhất, đồng thời sẵn sàng phối hợp với Petrovietnam trong nội địa hóa sản xuất thiết bị công nghiệp năng lượng với các đơn vị thành viên của Petrovietnam và tham gia triển khai các dự án năng lượng chiến lược tại Việt Nam.