Petrovietnam và Hà Tĩnh hợp tác nghiên cứu Trung tâm Dữ liệu LNG









Buổi làm giữa Petrovietnam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh





Định hình mô hình phát triển mới

Đó là một trong những nội dung quan trọng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Petrovietnam thống nhất trong buổi làm việc ngày 28.7. Theo Petrovietnam từ thỏa thuận hợp tác đầu tiên năm 2010 đến thỏa thuận hợp tác toàn diện được ký năm 2025, Petrovietnam và Hà Tĩnh không ngừng mở rộng phạm vi phối hợp từ đầu tư, sản xuất kinh doanh đến phát triển hạ tầng, an sinh xã hội và đào tạo nguồn nhân lực. 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của các đơn vị thành viên Petrovietnam tại Hà Tĩnh đạt 11.500 tỉ đồng, tương đương 17% GRDP của tỉnh.

Không chỉ dừng ở những dự án công nghiệp - năng lượng quy mô lớn, quan hệ hợp tác giữa Petrovietnam và Hà Tĩnh đang từng bước định hình một mô hình phát triển mới, cụ thể hóa tinh thần xuyên suốt trong nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về việc kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng có tính liên kết, trong đó năng lượng, công nghiệp, logistics và hạ tầng số được phát triển đồng bộ, tạo động lực cho tăng trưởng dài hạn của địa phương và khu vực.

Lễ ký biên bản ghi nhớ mua bán khí LNG tái hóa cho Dự án Nhà máy điện Vũng Áng III

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Petrovietnam và tỉnh Hà Tĩnh tập trung trao đổi về định hướng phát triển Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại Vũng Áng theo mô hình liên kết chuỗi giá trị và cộng sinh công nghiệp, tối ưu hạ tầng và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Theo đó, Petrovietnam sẽ ưu tiên triển khai các dự án nền tảng gồm Kho LNG Bắc Trung Bộ, Nhà máy điện LNG Vũng Áng III, dự án Trung tâm Dữ liệu (Data Center) và hệ thống hạ tầng phân phối khí. Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã ký 3 thỏa thuận hợp tác.

Thứ nhất, thỏa thuận hợp tác nghiên cứu cơ hội đầu tư Trung tâm Dữ liệu (Data Center) tại Khu kinh tế Vũng Áng giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, PV GAS và Nebula Energy, với mục tiêu tăng cường hợp tác giữa các bên nhằm nghiên cứu và đánh giá cơ hội đầu tư Trung tâm Dữ liệu tích hợp hạ tầng LNG tại Khu kinh tế Vũng Áng nhằm sử dụng nhiệt lạnh từ LNG tái hóa tại kho LNG Bắc Trung Bộ và kéo dài chuỗi giá trị LNG tại Khu kinh tế Vũng Áng-một mô hình kết hợp giữa hạ tầng năng lượng sạch và hạ tầng số hiện đại.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa PV GAS và Mobifone

Thứ hai, thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Đây là dấu mốc đầu tiên trong việc triển khai Chương trình phối hợp giữa Petrovietnam và Bộ Công an trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phục vụ phát triển bền vững lĩnh vực công nghiệp, năng lượng giai đoạn 2026-2030. Cung theo thỏa thuận, PV GAS và MobiFone phối hợp nghiên cứu các mô hình đầu tư và phát triển trung tâm dữ liệu, từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối giữa hạ tầng năng lượng và hạ tầng số.

Thứ ba, biên bản ghi nhớ về việc mua bán khí LNG tái hóa cho Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power). Đây là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình hợp tác giữa các bên trong việc cung cấp và tiêu thụ khí LNG tái hóa cho Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III. Với công suất 1.500 MW, khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ bổ sung sản lượng điện trong cơ cấu điện quốc gia, góp phần phát triển kinh tế tại khu vực Vũng Áng nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Hà Tĩnh

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Hà Tĩnh PV GAS và Nebula

Petrovietnam khẳng định, các văn kiện được ký kết tạo nền tảng để hai bên cùng thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong giai đoạn mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn khẳng định, Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng tại Khu kinh tế Vũng Áng được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ, hướng tới đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng của khu vực và cả nước.

Sơ đồ chuỗi dự án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng

Khi hoàn thành, Đề án không chỉ tạo nguồn thu ngân sách lớn hơn cho địa phương, tạo việc làm chất lượng cao mà còn hình thành hạ tầng năng lượng - số hiện đại, góp phần thu hút các nhà đầu tư công nghệ và dòng vốn FDI xanh vào Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm khẳng định, đề án là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với Hà Tĩnh, khu vực Bắc Trung bộ và an ninh năng lượng quốc gia, tạo động lực hình thành hệ sinh thái năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hà Tĩnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam hoàn thiện đề án trình cấp có thẩm quyền

Dịp này, Petrovietnam đã trao biểu trưng cam kết đồng hành với các chương trình, hoạt động an sinh xã hội năm 2026 tại Hà Tĩnh với dự kiến kinh phí khoảng 110,4 tỉ đồng cho các chương trình xây dựng trường học, hỗ trợ y tế và phát triển giáo dục. Ngoài ra, chương trình "STEM Innovation Petrovietnam" đã và đang được triển khai sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Hà Tĩnh.