Pfizer ký kết Biên bản ghi nhớ với Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam

Ban lãnh đạo Pfizer Việt Nam và Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam tại buổi ký kết thỏa thuận hợp tác

Việc ký kết này đã đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự đồng hành lâu dài giữa Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam và Công ty Pfizer để cùng hướng đến mục tiêu hợp tác toàn diện bảo vệ sức khỏe cộng đồng chủ động phòng bệnh, theo kịp các tiến bộ trên thế giới, góp phần tích cực vào công cuộc chăm sóc sức khỏe người dân Việt Nam.

Với sự nỗ lực của "Chương trình tiêm chủng mở rộng" cho trẻ em dưới một tuổi tại Việt Nam, chúng ta hiện đã bảo vệ trẻ khỏi 10 bệnh nguy hiểm hiện tại như lao, VGB, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm màng não do HIB, sởi, rubella. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều loại bệnh nguy hiểm có thể được dự phòng chủ động như bệnh phế cầu, cúm mùa, bệnh do vi rút hô hấp hợp bào, viêm màng não do não mô cầu…

Chủ động dự phòng các bệnh nguy hiểm bằng vacxin cho mọi lứa tuổi, trong đó có vacxin dịch vụ sẽ giúp mở ra cơ hội cho người dân, giúp người dân tiếp cận nhanh nhất những thành tựu khoa học toàn cầu có được. Thông qua cơ hội tiêm chủng cho mọi người, mọi lứa tuổi… hướng tới bảo vệ sức khỏe cộng đồng.