P&G và Central Retail chung tay trồng rừng tại Tà Kóu

Đây là năm thứ ba liên tiếp Ngày hội trồng rừng được tổ chức

Ông Marwane Tahri, Tổng giám đốc Công ty P&G Việt Nam, chia sẻ: "Đánh dấu cột mốc 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, chúng tôi tự hào khi sáng kiến trồng rừng Vì Một Việt Nam Xanh - Forests for Good ngày càng lan tỏa những giá trị thiết thực đến cộng đồng. Ý nghĩa của Forests for Good không chỉ nằm ở những cánh rừng được vun trồng, mà còn ở sự kết nối giữa con người, thiên nhiên và cộng đồng. Chúng tôi tin rằng khi doanh nghiệp và cá nhân cùng chung sức cho một mục tiêu chung, chúng ta sẽ tạo ra những giá trị bền vững cho tương lai".

Được khởi động từ năm 2023, Forests for Good là sáng kiến hợp tác giữa P&G Việt Nam và Central Retail Việt Nam nhằm gia tăng mảng xanh cho Việt Nam, đóng góp vào mục tiêu quốc gia về phục hồi rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Từ những cây rừng đầu tiên được trồng tại Vườn quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa), chương trình nhanh chóng mở rộng ra nhiều tỉnh thành. Đến nay, Forests for Good đã trồng được hơn 35.000 cây xanh tại những khu vực có giá trị sinh thái cao như Thanh Hóa, Đồng Nai, Cà Mau, Hậu Giang và Lâm Đồng.