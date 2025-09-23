Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

P&G và Central Retail chung tay trồng rừng tại Tà Kóu

Nguồn: P&G Việt Nam
Nguồn: P&G Việt Nam
23/09/2025 10:09 GMT+7

Công ty Procter & Gamble (P&G) Việt Nam và Central Retail Việt Nam (CRV), phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia, tổ chức Ngày hội trồng rừng chung tay trồng mới 1.000 cây xanh, góp phần phục hồi và bảo vệ mảng xanh cho Việt Nam.

P&G và Central Retail chung tay trồng rừng tại Tà Kóu - Ảnh 1.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Ngày hội trồng rừng được tổ chức

Ông Marwane Tahri, Tổng giám đốc Công ty P&G Việt Nam, chia sẻ: "Đánh dấu cột mốc 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, chúng tôi tự hào khi sáng kiến trồng rừng Vì Một Việt Nam Xanh - Forests for Good ngày càng lan tỏa những giá trị thiết thực đến cộng đồng. Ý nghĩa của Forests for Good không chỉ nằm ở những cánh rừng được vun trồng, mà còn ở sự kết nối giữa con người, thiên nhiên và cộng đồng. Chúng tôi tin rằng khi doanh nghiệp và cá nhân cùng chung sức cho một mục tiêu chung, chúng ta sẽ tạo ra những giá trị bền vững cho tương lai".

Được khởi động từ năm 2023, Forests for Good là sáng kiến hợp tác giữa P&G Việt Nam và Central Retail Việt Nam nhằm gia tăng mảng xanh cho Việt Nam, đóng góp vào mục tiêu quốc gia về phục hồi rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Từ những cây rừng đầu tiên được trồng tại Vườn quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa), chương trình nhanh chóng mở rộng ra nhiều tỉnh thành. Đến nay, Forests for Good đã trồng được hơn 35.000 cây xanh tại những khu vực có giá trị sinh thái cao như Thanh Hóa, Đồng Nai, Cà Mau, Hậu Giang và Lâm Đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Central Retail P&G Trồng rừng Tà Kóu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận