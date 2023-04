P&G Việt Nam cùng Central Retail Việt Nam hợp tác triển khai dự án phục hồi rừng

Sáng kiến này nhằm thúc đẩy bảo vệ môi trường và truyền cảm hứng cho người tiêu dùng đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ trái đất. Là doanh nghiệp tiên phong với các sáng kiến phát triển bền vững, P&G Việt Nam mang lại nhiều thay đổi tích cực và lâu dài cho cộng đồng.



Đại diện P&G Việt Nam và Central Retail Việt Nam trao chứng nhận trồng rừng cho Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

Thông qua chương trình ý nghĩa này, người tiêu dùng có thể tham gia đóng góp trực tiếp vào hoạt động trồng rừng bằng cách mua sắm các sản phẩm của P&G tại hệ thống siêu thị của Central Retail gồm: GO!, Big C và Tops Market. Cụ thể, từ ngày 13.04 đến 26.04.2023, khi mua sắm các sản phẩm của P&G (gồm Ariel, Downy, Pantene, Head & Shoulders, Rejoice, Old Spice, Gillette, Safeguards, Olay và Oral-B) tại hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market, với tổng trị giá 399.000 đồng trên mỗi đơn hàng, người tiêu dùng đã đóng góp một cây rừng vào dự án đầy ý nghĩa này. Ngoài ra, người tiêu dùng khi tham gia chương trình cũng sẽ nhận được quà tặng cảm ơn là các phiếu mua hàng 20.000 đồng hoặc 50.000 đồng cho mỗi hóa đơn.