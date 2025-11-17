P&G Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp cộng đồng bị ảnh hưởng bão lũ

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Tổ chức CARE International, Công ty P&G Việt Nam đã triển khai gói hỗ trợ gồm sản phẩm thiết yếu và tài chính nhằm giúp các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ sớm ổn định cuộc sống.

Khoản hỗ trợ bao gồm gần 15.000 sản phẩm thiết yếu từ các nhãn hàng chăm sóc gia đình và cá nhân của P&G như bột giặt Ariel, nước xả vải Downy, xà phòng Safeguard, dao cạo râu Gillette, dầu gội Pantene, Head & Shoulders, Rejoice… được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phân phối tới các hộ dân, giúp người dân duy trì vệ sinh và sức khỏe trong thời gian khó khăn.

Trong tháng 11, đại diện P&G Việt Nam đã trao tặng phần đóng góp của công ty đến Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và trực tiếp tham gia chuyến công tác đến thôn Chiềng, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh để trao các phần quà cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng nề.