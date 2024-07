PGBank hoàn thành gần 50% kế hoạch lợi nhuận 2024

Theo đó, PGBank vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024, thu nhập lãi thuần tăng nhẹ 15,8% so với quý 1/2024 đạt 437 tỉ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, tổng tài sản PGBank ghi nhận 59.715 tỉ đồng, tăng 7,6% so với cuối năm 2023; dư nợ tín dụng PGBank đạt 36.703 tỉ đồng, tăng 2,4% so với cuối năm 2023, đạt 97,8% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Huy động vốn thị trường 1 là 37.392 tỉ đồng, trong đó tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn chiếm 14,33%. Lợi nhuận trước thuế đạt 267 tỉ đồng, hoàn thành 48% mục tiêu lợi nhuận năm 2024. Thu phí bảo lãnh đạt 29 tỉ đồng đạt 114% kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Những chỉ số kinh doanh tích cực 6 tháng đầu năm của PGBank là kết quả của loạt giải pháp đột phá nhằm tăng năng lực cạnh tranh từ Ban lãnh đạo Ngân hàng : Hoàn thiện thể chế, quy trình; Phát triển nguồn nhân lực; Phát triển cơ sở hạ tầng.