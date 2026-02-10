PGS-TS-BS Bùi Quốc Thắng và hành trình bỏ phố thị về Long An 'giữ nhịp thở' cho trẻ

Người "thuyền trưởng" già và cuộc đua với tử thần nơi cửa ngõ miền Tây

Trong không gian khang trang của BVĐK Quốc tế Tân An (tiền thân là Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An, địa chỉ tại số 136C, đường tỉnh 827, P.Tân An, tỉnh Tây Ninh, địa chỉ cũ là P.7, TP.Tân An, tỉnh Long An), hình ảnh một vị bác sĩ tóc đã điểm bạc, ân cần thăm khám cho từng bệnh nhi đã trở thành "điểm tựa" niềm tin cho hàng ngàn phụ huynh. Đó là PGS-TS-BS Bùi Quốc Thắng - Trưởng khoa Nhi Tổng hợp, người được ví như "cây đại thụ" của ngành với hơn 35 năm kinh nghiệm, từng tu nghiệp chuyên sâu tại nước Pháp và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các bệnh viện tuyến cuối ở TP.HCM.

PGS-TS-BS Bùi Quốc Thắng là chuyên gia Nhi khoa hàng đầu trong cả nước ẢNH: B.B

Sinh ra và lớn lên tại Long An, sau 35 năm bôn ba cống hiến nơi đất khách, BS Thắng luôn canh cánh một nỗi niềm: Được đem sở học về phục vụ chính những đứa trẻ quê mình. Năm 2021, khi BVĐK Quốc tế Tân An được đầu tư bài bản, ông đã không ngần ngại nhận lời trở về, trở thành nhân vật chủ chốt đặt nền móng cho khoa Nhi.

Sau 35 năm học rời quê hương học tập và cống hiện, BS Bùi Quốc Thắng chọn BVĐK Quốc tế Tân An để trở về vừa điều trị bệnh cho trẻ vừa hướng dẫn nâng cao tay nghề cho các bác sĩ trẻ tại đây ẢNH: B.B

Sự trở về ấy nhanh chóng cứu sống được nhiều ca bệnh "thập tử nhất sinh" mà không cần chuyển lên TP.HCM. Điển hình là trường hợp bé trai T.H (8 tháng tuổi, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng viêm tiểu phế quản cấp nặng, suy hô hấp, toàn thân tím tái và co kéo cơ hô hấp dữ dội. Trước sự hoảng loạn của gia đình muốn chuyển viện lên TP.HCM - một hành trình đầy rủi ro với đứa trẻ đang đói khí, BS Thắng đã đưa ra quyết định táo bạo: Giữ bé lại điều trị.

"Hãy để chúng tôi điều trị. Bệnh viện tuy mới nhưng có đủ máy móc và con người để xử lý", lời cam kết chắc nịch của vị phó giáo sư đã thuyết phục được gia đình. Ngay lập tức, bé được chuyển vào khoa Hồi sức - Cấp cứu Nhi của BV Sản nhi TWG Long An (nay là BVĐK Quốc tế Tân An).

Tại đây, máy thở CPAP không xâm lấn hiện đại đã phát huy tác dụng. Dưới sự giám sát trực tiếp của BS Thắng cùng đội ngũ được đào tạo bài bản, bé được hỗ trợ hô hấp kịp thời. Kết hợp với phác đồ điều trị chuẩn mực từ kinh nghiệm lâu năm của BS Thắng, chỉ sau 48 giờ, tình trạng suy hô hấp của bé được cải thiện rõ rệt, da dần hồng hào trở lại.

"Ngày xưa, ở những nơi tôi công tác trước đây, với ca như thế này, nếu không có máy CPAP, nhiều khả năng phải đặt nội khí quản, gây đau đớn và nguy cơ biến chứng cao hơn cho trẻ. Giờ đây, ngay tại BVĐK Quốc tế Tân An, chúng tôi có thể xử lý an toàn, ít xâm lấn, giúp bé phục hồi nhanh hơn và gia đình bớt đi phần nào nỗi lo về tiền bạc", bác sĩ Thắng chia sẻ. Sau 7 ngày điều trị, bé H. hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện.

Nâng tầm y tế địa phương: Khi "Tâm" sáng gặp "Tầm" cao

Câu chuyện của bác sĩ Thắng cứu sống bé T.H chỉ là một trong hàng ngàn minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ tại BVĐK Quốc tế Tân An. Theo Ban giám đốc BVĐK Quốc tế Tân An, để những chuyên gia đầu ngành như bác sĩ Thắng có thể phát huy tối đa năng lực, bệnh viện đã đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ với các bệnh viện trung ương. Đó là hệ thống máy chụp MRI 1.5 Tesla, MSCT 128 lát cắt hiện đại từ Philips, hệ thống xét nghiệm tự động hoàn toàn và các phòng mổ đạt chuẩn quốc tế. Những "cánh tay nối dài" này giúp các bác sĩ thực hiện được những kỹ thuật phức tạp, chẩn đoán chính xác từ các bệnh lý hô hấp, tiêu hóa đến thần kinh ngay tại Tân An mà không cần chuyển tuyến.

Dù được trang bị những máy móc tân tiến nhất, PGS-TS-BS Bùi Quốc Thắng luôn nhắc nhở đội ngũ trẻ: Công nghệ chỉ là công cụ, còn "cái tâm" mới là gốc rễ. Kỹ thuật cao phải đi đôi với sự cảm thông. Một cái chạm tay ấm áp, một lời giải thích cặn kẽ mới chính là thứ khiến cha mẹ bệnh nhi thực sự an tâm.

BVĐK Quốc tế Tân An được đầu tư máy móc hiện đai, thiết kế “xanh - sạch - đẹp” đã trở thành nơi quy tụ được nhiều bác sĩ hàng đầu trong nước về đây làm việc ẢNH: B.B

Tại BVĐK Quốc tế Tân An, PGS-TS-BS Bùi Quốc Thắng còn trực tiếp thiết kế những phòng khám đầy hình vẽ ngộ nghĩnh để xóa tan nỗi sợ hãi của trẻ thơ khi đến bệnh viện - Những bệnh nhân vốn không thể diễn đạt được bệnh tình của mình.

Câu chuyện của bác sĩ Thắng và BVĐK Quốc tế Tân An là minh chứng sống động cho triết lý phát triển: Một bệnh viện mới có thể nhanh chóng tạo dựng niềm tin không chỉ bằng cơ sở vật chất hàng đầu, mà còn bằng việc thu hút những 'cây đại thụ' giàu kinh nghiệm và tâm huyết.

Chăm sóc cho tuổi mầm của quê hương là khát khao sau nhiều năm bôn ba cống hiến cho sự nghiệp Nhi khoa của cả nước ẢNH: B.B

Câu chuyện về "bác sĩ Thắng từ thành phố về" và "bệnh viện mới cứu sống cháu nhỏ nguy kịch" bắt đầu lan truyền. Kể từ đó, nhiều gia đình trong tỉnh Long An cũ đã tin tưởng đưa con em mình đến đây BVĐK Quốc tế Tân An. BS Thắng cùng các đồng nghiệp trẻ không ngừng xây dựng các quy trình chuyên môn, tận dụng tối đa hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học tự động, máy siêu âm màu 4D, máy MRI, CT hiện đại... để chẩn đoán nhanh, điều trị chính xác.

Sự kết hợp giữa đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, tâm huyết như PGS-TS-BS Bùi Quốc Thắng cùng cơ sở vật chất hiện đại đang từng ngày khẳng định vị thế của BVĐK Quốc tế Tân An: Nơi hội tụ tinh hoa y thuật, giữ trọn niềm tin và sức khỏe cho cộng đồng ngay tại cửa ngõ Tây Nam bộ.