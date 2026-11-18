Từ giảng đường y khoa đến hành trình chữa bệnh cứu người

Cơ duyên đưa thầy đến với ngành Y từ thành tích Học sinh Giỏi Quốc gia môn Sinh học. Sau đó, trở thành sinh viên Đại học Y Dược TP.HCM, rồi dấn thân vào lĩnh vực Ngoại khoa - Tạo hình thẩm mỹ và là một trong ba bác sĩ đặt nền móng thành lập Khoa Thẩm mỹ tại một bệnh viện quận.

Thế nhưng, ngọn lửa đam mê sư phạm chưa bao giờ tắt. Cuối năm 2010, thầy chính thức trở lại mái trường xưa trên cương vị giảng viên, tiếp tục hành trình kết nối hai sứ mệnh: chăm sóc sức khỏe con người và đào tạo những thế hệ thầy thuốc tương lai. Hôm nay, trên cương vị Phó hiệu trưởng Trường Y và Khoa học sức khỏe, Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Trưởng Khoa Y, thầy tiếp tục viết tiếp hành trình trọn vẹn với cả hai sứ mệnh cao quý: chữa bệnh cứu người và "trồng người". Với PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Bình, giáo dục Y khoa mang một trọng trách đặc biệt thiêng liêng bởi chất lượng đào tạo hôm nay gắn liền trực tiếp với sinh mệnh con người mai sau. Thầy luôn tâm niệm sự nghiệp "trồng người" không chỉ là nỗ lực của riêng cá nhân nào, mà là trách nhiệm chung của tập thể những người khoác áo nhà giáo và toàn xã hội.

Tâm huyết với sự nghiệp trồng người

Ở cương vị người đứng đầu Khoa Y Trường HUTECH, thầy luôn chú trọng vào môi trường học tập chuẩn mực, nghiêm túc, nơi mỗi sinh viên không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn thấm nhuần y đức và trách nhiệm với cộng đồng. Không chỉ nghiêm cẩn trong y khoa và công tác quản lý, thầy còn mang đến giảng đường nguồn năng lượng trẻ trung, gần gũi qua những vần thơ dung dị. Tự nhận mình là người viết "thơ khoảnh khắc", với thầy, khoảnh khắc không đơn thuần là một lát cắt của thời gian, mà còn là nơi những cơ hội xuất hiện, những lựa chọn được hình thành và những giá trị của cuộc sống được nhận ra. Bởi thời gian luôn vận động và không phải điều gì đã bỏ lỡ cũng có thể tìm lại lần thứ hai. Có lẽ vì thế, thơ của thầy không hướng người đọc đến những điều xa vời, mà nhắc mỗi người biết sống sâu sắc hơn với hiện tại, biết nắm bắt cơ hội và trân trọng những gì đang có.

Bên cạnh công việc chuyên môn và niềm đam mê thi ca, thầy còn dành tình yêu đặc biệt cho thể thao, nhất là bộ môn chạy bộ. Với thầy, chạy bộ là môn thể thao của sự tự do, chỉ cần một đôi giày là có thể sải bước bất cứ lúc nào để rèn luyện. Trên những cung đường chạy, mỗi bước chân là một lần vượt qua giới hạn của bản thân, mỗi chặng đường hoàn thành là một minh chứng cho sự kiên trì và kỷ luật. Hình ảnh người thầy miệt mài chạy bộ cũng phần nào thể hiện quan niệm sống mà thầy theo đuổi: muốn đi đường dài, trước hết phải có sức khỏe; muốn hoàn thành những mục tiêu lớn, cần bắt đầu từ những nỗ lực nhỏ và bền bỉ mỗi ngày.

"Cảm ơn con nước ròng cạn đáy, để ta hiểu giá trị lúc sông đầy"

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, câu chuyện của Phó hiệu trưởng Trường Y và Khoa học sức khỏe, Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Trưởng khoa đa tài ấy không chỉ khắc họa hình ảnh một nhà giáo - thầy thuốc tận tâm, mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng sống đẹp đến đồng nghiệp và các thế hệ sinh viên HUTECH.

Nhân dịp này, thầy gửi lời chúc đến đồng nghiệp: "Chúc quý thầy cô luôn lạc quan, vững tin với nghề và tìm thấy cho mình một lý lẽ để tích cực. Hãy cùng nhau trở thành những nhà giáo hạnh phúc, bởi thầy cô hạnh phúc, đất nước sẽ phồn vinh".