Đảm nhiệm vai trò trưởng bộ môn tại hai trường đại học y khoa ở TP.HCM, PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm luôn đề cao y đức, tinh thần trách nhiệm và sự học hỏi không ngừng ở thế hệ bác sĩ trẻ. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, cùng lắng nghe những chia sẻ của thầy về hành trình làm nghề, sứ mệnh truyền nghề và những giá trị bền vững của người thầy thuốc.

Học hàm, học vị hiện tại của thầy?

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ. Thầy tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Kyoto Nhật Bản sau thời gian nghiên cứu sinh 4 năm, đúng chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình tái tạo và thẩm mỹ.

Chức vụ hiện tại của Thầy tại Bệnh viện An Bình?

Kiêm nhiệm phụ trách điều hành Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện An Bình, TP.HCM.

Chuyên khoa, lĩnh vực chuyên môn mà thầy đang công tác?

Chuyên ngành Phẫu thuật thẩm mỹ. Lĩnh vực chuyên môn của PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm bao gồm phẫu thuật tạo hình, tái tạo các tổn khuyết mô, phẫu thuật thẩm mỹ vùng mặt, cổ, ngực, tạo hình đường nét cơ thể, nội khoa thẩm mỹ và cấy tóc.

Bên cạnh công tác điều trị, thầy đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật phẫu thuật hiện đại và công nghệ mới nhằm nâng cao tính an toàn, hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Thầy cũng có tham gia nghiên cứu về tế bào gốc và liền vết thương.

Đơn vị, trường đại học hoặc cơ sở đào tạo mà Thầy đang tham gia giảng dạy?

Hiện nay, thầy đang tham gia công tác giảng dạy, đào tạo sau đại học tại hai cơ sở đào tạo y khoa:

Trưởng Bộ môn Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Trưởng Bộ môn Tạo hình - thẩm mỹ, Trường đại học Y dược TP.HCM.

Ngoài ra, PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm còn tham gia hướng dẫn nghiên cứu khoa học, đào tạo thực hành lâm sàng và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn tại các bệnh viện, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế và chương trình đào tạo liên tục.

Thầy đã có bao nhiêu năm công tác trong ngành y và bao nhiêu năm tham gia giảng dạy?

Tính đến năm 2026, thầy đã có hơn 27 năm gắn bó với chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình tái tạo thẩm mỹ từ khi tốt nghiệp đại học đến nay. Đi đúng 1 chuyên ngành. Trong suốt quá trình công tác, thầy luôn song hành giữa hoạt động khám chữa bệnh, phẫu thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo các thế hệ bác sĩ trẻ.

Thầy đã đạt được những chức danh, danh hiệu, giải thưởng hoặc thành tích chuyên môn nổi bật nào trong quá trình công tác?

Trong quá trình công tác, PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm có cơ hội được học tập, nghiên cứu và làm việc tại nhiều môi trường y khoa trong và ngoài nước.

Một số dấu mốc chuyên môn có ý nghĩa đối với thầy là việc hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ chính quy đúng chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình tái tạo và thẩm mỹ tại Đại học Kyoto, Nhật Bản và là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam nhận được học vị đúng chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình tái tạo và thẩm mỹ; được công nhận học hàm phó giáo sư ngành y học; đảm nhiệm công tác quản lý chuyên môn tại các bệnh viện và tham gia phụ trách đào tạo chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ ở hai trường đại học y khoa tại TP.HCM.

Thầy cũng thường xuyên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, báo cáo chuyên môn tại các hội nghị trong nước và quốc tế, góp phần cập nhật và phát triển chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình tái tạo thẩm mỹ tại Việt Nam.

Cơ duyên nào đã đưa thầy đến với công việc giảng dạy bên cạnh công tác khám chữa bệnh?

Trong quá trình học tập và tu nghiệp tại Nhật Bản; PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm có cơ hội tiếp xúc với nhiều người thầy giỏi, những chuyên gia không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà còn rất tận tâm trong việc hướng dẫn thế hệ đi sau. Điều khiến thầy ấn tượng sâu sắc là tinh thần sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cả những bài học từ thực tiễn lâm sàng của các thầy.

Từ đó, thầy nhận ra rằng kiến thức y khoa sẽ có giá trị lớn hơn khi được truyền đạt và tiếp nối. Một bác sĩ giỏi có thể điều trị tốt cho rất nhiều bệnh nhân, nhưng một người thầy tận tâm có thể đào tạo nên nhiều bác sĩ giỏi, và chính những bác sĩ ấy sẽ tiếp tục giúp đỡ hàng nghìn, thậm chí hàng vạn người bệnh. Đó cũng là lý do thầy luôn xem công tác giảng dạy là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp của mình.

Điều gì khiến thầy luôn duy trì niềm đam mê với sự nghiệp đào tạo và truyền đạt kiến thức cho thế hệ bác sĩ trẻ?

Động lực lớn nhất của thầy chính là được chứng kiến sự trưởng thành của các thế hệ học viên. Từ những bác sĩ trẻ còn bỡ ngỡ khi bước vào phòng mổ, từng bước biết tư duy lâm sàng, làm chủ kỹ thuật, tự tin đưa ra quyết định và cuối cùng có thể độc lập điều trị cho người bệnh, đó là một niềm vui rất đặc biệt đối với người làm công tác đào tạo.

Thầy luôn quan niệm rằng người thầy không chỉ truyền đạt những điều mình biết, mà còn phải khơi dậy ở học trò tinh thần ham học hỏi, khả năng tư duy độc lập và khát vọng vượt qua giới hạn của chính mình.

Y học luôn thay đổi và phát triển. Vì vậy, khi giảng dạy, thầy cũng phải liên tục cập nhật kiến thức, nghiên cứu những kỹ thuật mới và tự hoàn thiện bản thân. Chính sự tương tác với các học viên trẻ, những câu hỏi mới, những góc nhìn mới đã giúp thầy duy trì niềm đam mê với nghề và với công tác đào tạo trong suốt nhiều năm qua.

Trong quá trình giảng dạy, thầy có kỷ niệm nào đáng nhớ với học viên, sinh viên hoặc đồng nghiệp trẻ?

Trong nhiều năm giảng dạy và hướng dẫn thực hành lâm sàng, thầy có rất nhiều kỷ niệm với các thế hệ học viên. Điều khiến thầy nhớ nhất không hẳn là một sự kiện cụ thể, mà là những khoảnh khắc được chứng kiến sự tiến bộ của các bác sĩ trẻ.

Có những học viên ban đầu còn rất thiếu tự tin khi tiếp cận một ca phẫu thuật, từ việc đánh giá bệnh nhân, lập kế hoạch điều trị cho đến thực hiện những thao tác kỹ thuật cơ bản. Nhưng sau một quá trình được hướng dẫn, rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm, các em dần trưởng thành, có thể tự tin thực hiện công việc một cách an toàn và có trách nhiệm.

Đặc biệt, khi gặp lại những học trò cũ, biết rằng các em đã trở thành những bác sĩ có năng lực, đang công tác tại các bệnh viện, tham gia giảng dạy hoặc tiếp tục đào tạo những thế hệ trẻ hơn, thầy cảm thấy rất vui và tự hào. Đối với thầy, đó chính là phần thưởng ý nghĩa nhất của một người thầy.

Theo thầy, điều quan trọng nhất cần truyền đạt cho một bác sĩ trẻ ngoài kiến thức chuyên môn là gì?

Theo PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm, điều quan trọng nhất chính là y đức, tinh thần trách nhiệm và sự trung thực trong hành nghề y.

Kiến thức và kỹ năng chuyên môn có thể được tích lũy, hoàn thiện qua thời gian, nhưng thái độ đối với người bệnh, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm phải được hình thành ngay từ những ngày đầu bước vào nghề.

Đặc biệt trong lĩnh vực Phẫu thuật Tạo hình - thẩm mỹ, nơi người bệnh đặt rất nhiều kỳ vọng vào kết quả điều trị, bác sĩ càng cần phải trung thực trong tư vấn, đánh giá đúng chỉ định, hiểu rõ giới hạn của kỹ thuật và luôn đặt sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu.

PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm nhấn mạnh với học viên rằng: Một bác sĩ giỏi không phải là người có thể thực hiện mọi cuộc phẫu thuật, mà là người biết khi nào nên phẫu thuật, khi nào không nên phẫu thuật và luôn lựa chọn phương pháp mang lại lợi ích tốt nhất cho người bệnh. Thầy cũng mong các bác sĩ trẻ luôn giữ được sự khiêm tốn, tinh thần cầu thị và ý thức học tập suốt đời, bởi trong y học, không ai có thể tự cho rằng mình đã biết đủ.

Thầy mong muốn các thế hệ bác sĩ tương lai sẽ phát triển như thế nào, cả về chuyên môn lẫn y đức?

PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm mong rằng các thế hệ bác sĩ tương lai sẽ được đào tạo ngày càng bài bản, có nền tảng kiến thức khoa học vững chắc, kỹ năng thực hành tốt, khả năng tư duy độc lập và tinh thần nghiên cứu, sáng tạo.

Trong bối cảnh y học đang phát triển rất nhanh với sự hỗ trợ của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và nhiều phương pháp điều trị tiên tiến, bác sĩ trẻ cần chủ động hội nhập quốc tế, cập nhật kiến thức và tiếp cận những thành tựu mới của y học thế giới.

Tuy nhiên, dù công nghệ có phát triển đến đâu, thầy vẫn tin rằng những giá trị cốt lõi của nghề Y không bao giờ thay đổi. Đó là lòng nhân ái, sự trung thực, tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng đối với người bệnh.

Thầy mong các bác sĩ trẻ không chỉ trở thành những người có tay nghề giỏi, mà còn là những người thầy thuốc có nhân cách tốt, biết lắng nghe, biết chia sẻ và luôn đặt lợi ích của người bệnh lên trên những lợi ích cá nhân.

Đặc biệt, PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm hy vọng các em sẽ tiếp tục duy trì tinh thần chia sẻ kiến thức, hỗ trợ đồng nghiệp và đào tạo thế hệ kế tiếp, để những giá trị tốt đẹp của nghề y được tiếp nối và phát triển bền vững.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, thầy muốn gửi gắm thông điệp hoặc lời nhắn nhủ gì đến các thế hệ học viên, sinh viên và những đồng nghiệp trẻ đang theo đuổi nghề y?

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người thầy, người cô đã dìu dắt, truyền đạt kiến thức và truyền cảm hứng cho tôi trong suốt hành trình học tập và làm nghề, từ Việt Nam đến những môi trường đào tạo quốc tế. Thầy luôn tâm niệm rằng, dù hôm nay mình đã trở thành một người thầy, bản thân vẫn mãi là một người học trò trên hành trình khám phá tri thức y khoa.

Đối với các thế hệ sinh viên, học viên và những đồng nghiệp trẻ, thầy muốn gửi gắm rằng: Nghề Y là một nghề cao quý nhưng cũng đầy thử thách, đòi hỏi sự hy sinh, kiên trì và tinh thần học tập không ngừng.

Các em hãy luôn giữ cho mình niềm đam mê với nghề, sự khiêm tốn trước tri thức, lòng nhân ái đối với người bệnh và bản lĩnh để vượt qua những khó khăn trong quá trình hành nghề. Đừng chỉ đặt mục tiêu trở thành một bác sĩ giỏi về kỹ thuật, mà hãy phấn đấu trở thành một người thầy thuốc được bệnh nhân tin tưởng, đồng nghiệp tôn trọng và xã hội ghi nhận.

Thầy cũng mong rằng khi đã trưởng thành, các em sẽ tiếp tục chia sẻ những gì mình học được, dìu dắt những thế hệ đi sau, giống như cách mà các thầy cô đã từng tận tâm hướng dẫn chúng ta. Bởi theo thầy, giá trị lớn nhất của một người thầy không phải là đào tạo ra những học trò giống mình, mà là giúp các em có thể tiến xa hơn, giỏi hơn và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Nhân dịp 20.11, PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm xin kính chúc quý thầy cô giáo, các đồng nghiệp đang tham gia công tác đào tạo y khoa luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người. Chúc các thế hệ sinh viên, học viên và bác sĩ trẻ luôn vững bước trên con đường mình đã chọn, không ngừng học hỏi, trưởng thành và cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.

PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm - Người thầy gieo tri thức, nối dài hành trình cứu người!