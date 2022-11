PGS-TS Đoàn Văn Điện: 'Để giáo dục vĩ đại thì người thầy phải vĩ đại'

Ngày 16.11.2022, tại Phòng Khánh Tiết của UBND tỉnh Long An, Công Ty 4 Oranges Co., Ltd. phối hợp với Hội khuyến học và Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Long An tổ chức buổi Lễ trao học bổng cho học sinh-sinh viên hiếu học tỉnh Long An, năm học 2022 - 2023. Buổi Lễ có sự góp mặt của lãnh đạo tỉnh Long An; Đại diện cấp cao của nhà tài trợ, các cơ quan truyền thông, báo, đài…