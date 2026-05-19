PGS-TS Lương Minh Cừ, vị ‘thuyền trưởng’ đa tài

Những đóng góp của thầy thể hiện rõ nét qua từng bước phát triển của Trường ĐH Cửu Long trong khoảng thời gian thầy về công tác tại trường, cũng như qua các tác phẩm văn học mang đậm hơi thở thời đại.

Đóng góp cho sự phát triển vượt bậc

Với vai trò là người đứng đầu Trường ĐH Cửu Long, NGƯT-PGS-TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long đã không ngừng đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp đưa nhà trường vươn lên, ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong công tác giáo dục ĐH, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT trao tặng danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu khối giáo dục ĐH cho NGƯT-PGS-TS Lương Minh Cừ ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Vào tháng 1.2017, thầy Lương Minh Cừ về công tác tại Trường ĐH Cửu Long với chức vụ Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. Thời điểm đó, nhà trường có khoảng 210 cán bộ, giảng viên, tuyển sinh được 502/1.500 sinh viên so với chỉ tiêu (đạt tỷ lệ 33,5%). Quy mô đào tạo khoảng 8.000 sinh viên.

Tuy nhiên đến nay, trường đã có hơn 1.300 cán bộ, giảng viên, nhân viên (tăng gần 400 người so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó có gần 70 giáo sư, phó giáo sư; gần 300 tiến sĩ, 475 thạc sĩ; gần 320 bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II.

Về công tác tuyển sinh, năm 2026 nhà trường tuyển sinh 41 ngành với hơn 90 chuyên ngành đào tạo đại học chính quy; quy mô đào tạo của trường hơn 40.000 sinh viên. Đến nay, trường đã đào tạo và cấp bằng cho gần 42.000 cử nhân, kỹ sư và hơn 1.500 thạc sĩ.

Ngoài ra, trường đã tiếp nhận và đào tạo cho hơn 700 lưu học sinh nước ngoài, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước CHDC Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Trường ĐH Cửu Long là 1 trong 20 cơ sở đào tạo được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài theo khung năng lực 6 bậc.

Trong những năm qua, PGS-TS Lương Minh Cừ luôn quan tâm thực hiện công tác kiểm định chất lượng. Kết quả, Trường ĐH Cửu Long được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 vào năm 2023, có 22/49 CTĐT đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (17 CTĐT trình độ ĐH, 5 CTĐT trình độ thạc sĩ), chiếm tỷ lệ 44,89%. Riêng năm 2025, trường có 6 CTĐT được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng.

Về hợp tác quốc tế, hiện nay, trường đã và đang hợp tác với gần 200 viện, trường ĐH, hiệp hội, doanh nghiệp... từ các nước và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn quốc, Đài Loan, Thái Lan, Canada, Đức, Úc, Campuchia, Lào, Ấn Độ... tăng gần 50 đơn vị so với năm 2025.

NGƯT-PGS-TS Lương Minh Cừ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long xét và trao tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Nhà thơ của những ký ức và tình người

Song song với công tác quản lý, thầy Lương Minh Cừ còn được đông đảo bạn đọc biết đến với tư cách là một nhà thơ. Thơ của thầy phản ánh khá đầy đủ các chặng đường lịch sử và đời sống như: kháng chiến chống Mỹ cứu nước; chống giặc ngoại xâm ở biên giới phía bắc và bè lũ Khmer Đỏ ở biên giới Tây Nam; tình yêu quê hương, đất nước, con người, về tình yêu đôi lứa của con người…

Nhân kỷ niệm ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam, tối 21.4.2026, Hội Nhà văn TP.HCM phối hợp Trường ĐH Cửu Long tổ chức buổi Tọa đàm giới thiệu tập thơ "Dọc trời hoa lửa" của nhà thơ Lương Minh Cừ. Đây là tập thơ thứ 5 được xuất bản của PGS-TS Lương Minh Cừ, bên cạnh các tập thơ "Chân trời vùng sâu" (1976), "Bất chợt mùa xuân" (2007), "Nụ tầm xuân" (2015), "Anh đi giữa mùa tam giác mạch" (2023) và nhiều nhiều quyển tập thơ in chung nhiều tác giả.

Nhà thơ Lương Minh Cừ sinh năm 1952, tại làng Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ông từng học và tốt nghiệp Trường phổ thông Nam Duyên Hà, Thái Bình. Từng tốt nghiệp Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM (ĐH Văn Khoa cũ) và Trường ĐH Tài chính - Kế toán TP.HCM. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện Triết học, Hà Nội (1996).

Nhà thơ Lương Minh Cừ nhập ngũ năm 1970, thuộc Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 305 Binh chủng Đặc công Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từng tham gia chiến đấu tại Chiến trường K, Chiến trường miền Đông Nam bộ, Quân khu Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn (cũ). Ông đã từng công tác tại Trường ĐH Tài chính - Kế toán TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM; Trường ĐH Tài chính - Marketing. Hiện ông là Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Trường ĐH Cửu Long.

Với sự cống hiến và nỗ lực của bản thân, thời gian qua, bản thân NGƯT-PGS-TS Lương Minh Cừ đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu: 7 Bằng khen cấp Bộ, 6 Bằng khen cấp tỉnh/thành phố; 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 Huân chương Lao động hạng nhì, 1 Huân chương Lao động hạng ba; Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo tiêu biểu, Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục; Huân chương Lao động hạng ba và Huân chương Itsara do Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng, 3 Bằng khen cấp tỉnh, Bộ (nước CHDCND Lào trao tặng), 1 Bằng khen cấp tỉnh, Bộ (Vương quốc Campuchia trao tặng).

Bà Sisouk Vongvichith - Thứ trưởng, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào trao Huân chương Lao động hạng ba cho NGƯT-PGS-TS Lương Minh Cừ vào năm 2023 ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Ông Cao Văn Bé Tư, Phó bí thư Đảng ủy Trường ĐH Cửu Long, nhận định: "NGƯT-PGS-TS Lương Minh Cừ là một cán bộ lãnh đạo tiêu biểu, hội tụ đầy đủ phẩm chất của người đảng viên, nhà giáo và nhà quản lý tâm huyết, đa tài. Thầy luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, thầy còn được biết đến là một người giàu tâm hồn nghệ sĩ, có nhiều đóng góp trong lĩnh vực thơ ca. Có thể nói, những đóng góp của Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ đã và đang tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Trường ĐH Cửu Long, đồng thời lan tỏa những giá trị cao đẹp của người thầy trong thời kỳ mới".