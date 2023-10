PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An: Người thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân

PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An: Chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực Tai Mũi Họng

Nhắc đến những bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng nổi tiếng hiện nay không thể không nhắc đến PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An, một trong những bác sĩ nổi tiếng, đặc biệt trong thăm khám và điều trị cho các bệnh nhân nhi.

PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An không phải cái tên xa lạ trong giới y học cũng như được nhiều người bệnh biết tới. Bà từng đảm nhận vị trí Trưởng khoa Tai Mũi Họng trẻ em của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương.

PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An - Giám đốc Bệnh viện An Việt





Sau nhiều năm công tác tại bệnh viện hàng đầu trong lĩnh vực Tai Mũi Họng, PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An chuyển sang công tác và đảm nhận vị trí giám đốc tại Bệnh viện đa khoa An Việt. Tại đây, chuyên khoa Tai Mũi Họng do PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An đứng đầu cũng chính là chuyên khoa thế mạnh của bệnh viện.

Trong suốt những năm công tác trong ngành y, PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An được biết đến là bác sĩ có chuyên môn giỏi trong việc điều trị các bệnh lý tai mũi họng ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Đặc biệt, bác sĩ rất nổi tiếng trong điều trị viêm VA, viêm amidan, viêm xoang, viêm tai giữa...

Không chỉ thăm khám và điều trị nội khoa, PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An còn được biết đến là bác sĩ mát tay trong phẫu thuật khi áp dụng các công nghệ mới vào trong y khoa khi cắt amidan, nạo VA bằng phương pháp Plasma Power hay cấy điện cực ốc tai, một lĩnh vực đặc biệt của y khoa.

PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An: Cháy bỏng tình yêu với y khoa

PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An từ nhỏ đã có niềm đam mê với nghề thầy thuốc. Chính vì vậy, bà quyết tâm thi đỗ Đại học Y Hà Nội để hiện thực hóa giấc mơ của mình.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An công tác tại Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương và trong quãng thời gian làm việc tại đây, bà tham gia rất nhiều các khóa học chuyên ngành Tai mũi họng tại các nước tiên tiến như Pháp, Singapore, Malaysia.

PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An luôn hết lòng với người bệnh





Năm 2006, TS Nguyễn Thị Hoài An được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước phong học hàm PGS. Ngoài công việc thăm khám và điều trị tại bệnh viện, PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An còn tham gia giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Thái Bình. Bà cũng có nhiều công trình NCKH các cấp, tham gia vào hàng chục cuốn sách, giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo về chuyên ngành tai mũi họng.

Từ khi chuyển sang công tác tại Bệnh viện đa khoa An Việt, PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An trở thành bác sĩ đứng đầu khoa Tai Mũi Họng và dìu dắt rất nhiều các bác sĩ trẻ đưa chuyên khoa này trở thành thế mạnh của bệnh viện và đưa bệnh viện trở thành một trong những địa chỉ chữa các bệnh tai mũi họng nổi tiếng hiện tại.

PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An luôn giữ trong mình ngọn lửa đam mê với ngành Y bởi theo bà, chỉ khi còn đam mê với nghề thì mới có thể cống hiến hết mình cho công việc này. Với bà, được chăm sóc sức khỏe và đem lại niềm vui cho người bệnh là những món quà vô giá mà không gì có thể thay thế được.

Bà cũng hy vọng có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho y học nước nhà cũng như sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân, đưa những phương pháp tiên tiến nhất ứng dụng vào trong thăm khám và điều trị các bệnh lý tai mũi họng.