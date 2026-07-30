PGS-TS Phạm Trịnh Quốc Khanh cùng phương pháp lành thương thế hệ mới tại HALMeS 2026

Với chủ đề "Ứng dụng Laser, Ánh sáng và Y học Tái tạo trong Liên ngành", Hội nghị Khoa học Thường niên lần thứ 3 (HALMeS 2026) quy tụ nhiều báo cáo chuyên sâu, cập nhật những tiến bộ mới trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao vào thực hành lâm sàng. Chương trình bao gồm 11 phiên khoa học, 31 báo cáo nghiên cứu cùng 4 phiên trình diễn kỹ thuật trực tiếp, phản ánh xu hướng kết hợp giữa thiết bị năng lượng và y học tái tạo trong nhiều chuyên ngành.

Trong đó, báo cáo "Plasma khí quyển lạnh - Phương pháp hỗ trợ điều trị lành vết thương" do PGS-TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh trình bày được xem là một trong những nội dung nổi bật của Phiên Toàn thể 2. Báo cáo tập trung giới thiệu tiềm năng của Plasma Khí quyển lạnh (CAP) như một hướng tiếp cận mới trong hỗ trợ kiểm soát môi trường vết thương, thúc đẩy quá trình lành thương và mở rộng khả năng ứng dụng trong thực hành ngoại khoa hiện đại.

Là một trong những chuyên gia đầu ngành về ngoại bỏng, tạo hình và quản lý vết thương tại Việt Nam, PGS-TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ và điều trị bỏng. Ông là một trong những người sáng lập Khoa Bỏng - Tạo hình Thẩm mỹ tại Bệnh viện Trưng Vương, đồng thời giữ vai trò Phó Chủ tịch Khoa học Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM (HSAPS), Tổng thư ký Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Việt Nam…. Với nhiều năm nghiên cứu và thực hành lâm sàng trong điều trị các tổn thương phức tạp, những chia sẻ của ông được kỳ vọng sẽ mang đến góc nhìn cập nhật về xu hướng ứng dụng các liệu pháp năng lượng trong hỗ trợ điều trị lành vết thương.

Plasma khí quyển lạnh: Hướng tiếp cận mới trong hỗ trợ lành vết thương

Sự gia tăng của các vết thương khó lành, vết thương mạn tính cùng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng phục hồi mô đang đặt ra nhiều thách thức đối với thực hành lâm sàng. Bên cạnh mục tiêu kiểm soát nhiễm khuẩn, điều trị hiện đại còn hướng đến việc bảo tồn mô lành, thúc đẩy tái tạo mô và hạn chế tối đa các biến chứng lâu dài.

Trong bối cảnh đó, Plasma khí quyển lạnh (Cold Atmospheric Plasma - CAP) đang nổi lên như một hướng tiếp cận đầy tiềm năng. Công nghệ này tạo ra plasma ở nhiệt độ phòng và áp suất khí quyển, cho phép tác động trực tiếp lên mô sống mà không gây tổn thương nhiệt.

Các nghiên cứu cho thấy CAP có khả năng tác động lên nhiều giai đoạn của tiến trình lành thương. Ở giai đoạn viêm, công nghệ này hỗ trợ kiểm soát tải lượng vi sinh vật, điều hòa phản ứng viêm và góp phần tạo môi trường thuận lợi cho quá trình phục hồi mô. Trong giai đoạn tăng sinh, CAP thúc đẩy hoạt động của tế bào, kích thích hình thành mạch máu mới, tăng tổng hợp collagen và hỗ trợ tái tạo mô, từ đó góp phần cải thiện chất lượng liền thương.

Mặc dù đã được nghiên cứu và ứng dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, plasma khí quyển lạnh vẫn là lĩnh vực còn khá mới tại Việt Nam. Chính vì vậy, báo cáo của PGS-TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh được kỳ vọng sẽ mang đến những cập nhật về cơ chế tác động, bằng chứng nghiên cứu và kinh nghiệm ứng dụng thực tiễn, góp phần giúp các bác sĩ và chuyên gia có thêm góc nhìn khoa học trong quản lý vết thương hiện đại.

Diễn đàn kết nối nghiên cứu với thực hành lâm sàng

HALMeS 2026 không chỉ là nơi cập nhật những thành tựu mới về laser, ánh sáng và y học tái tạo, mà còn là diễn đàn để các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ bằng chứng khoa học và thảo luận về khả năng ứng dụng các công nghệ này vào thực hành điều trị.

Là đơn vị đồng hành chính thức tại hội nghị, thương hiệu Plasma Gold có gian hàng trưng bày để đại biểu tham quan và trải nghiệm trực tiếp các giải pháp trong lành thương và quản lý sẹo, gồm Hemaheal Gel - hỗ trợ chăm sóc vết thương hở - và giải pháp quản lý dự phòng sẹo Rejuvaskin. Bên cạnh đó, một số hoạt động giao lưu, kết nối với các chuyên gia tham dự cũng được tổ chức tại khu vực này. Các đại biểu tham dự báo cáo chuyên đề "Plasma khí quyển lạnh - Phương pháp hỗ trợ điều trị lành vết thương" sẽ nhận quà lưu niệm từ thương hiệu Plasma Gold.

Tại khu vực triển lãm, đại biểu có thể tìm hiểu thêm về nguyên lý hoạt động, các bằng chứng nghiên cứu và tiềm năng ứng dụng của công nghệ Plasma khí quyển lạnh trong thực hành lâm sàng - cũng là dịp để cộng đồng chuyên môn trao đổi về các xu hướng mới trong quản lý vết thương.

Với sự kết hợp giữa các báo cáo khoa học chuyên sâu, phiên trình diễn kỹ thuật trực tiếp và không gian trao đổi tại khu vực triển lãm, HALMeS 2026 là dịp để giới chuyên môn tiếp cận đồng thời cả nền tảng học thuật lẫn ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực laser, ánh sáng và y học tái tạo - trong đó báo cáo của PGS-TS-BS Phạm Trịnh Quốc Khanh về Plasma khí quyển lạnh là một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình.