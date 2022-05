Phá án nhanh các vụ trọng án, 5 tập thể và 9 cán bộ công an Cà Mau được khen

Chiều 23.5, tại hội trường Công an tỉnh Cà Mau diễn ra lễ trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án.

Chỉ trong 5 tháng, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra 10 vụ án giết người. Trong đó, có những vụ trọng án phức tạp, lực lượng làm nhiệm vụ phải xuyên đêm thực hiện các biện pháp sàng lọc, truy tìm người nghi vấn. Đối với các vụ trọng án, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau luôn trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các điều tra viên khẩn trương điều tra dù là manh mối nhỏ nhất.

Đặc biệt, với sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân tại các địa bàn xảy ra trọng án, cùng sự nhạy bén và sự kiên trì, tỉ mỉ của các điều tra viên, các vụ án đã được khám phá thành công. Chỉ trong trong thời gian ngắn, công an tỉnh đã điều tra khám phá nhanh tất cả các vụ trọng án, bắt được đối tượng gây án, được chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Ghi nhận thành tích trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau quyết định tặng bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân thuộc công an các đơn vị, huyện, TP.Cà Mau; trong đó có 1 công an viên phụ trách ấp.

Nội dung khen thưởng cho các tập thể, cá nhân gồm có: thành tích xuất sắc trong phối hợp điều tra, khám phá nhanh các vụ án giết người; kịp thời, chính xác tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng, định hướng dư luận và cung cấp thông tin giúp lực lượng công an khám phá nhanh vụ án.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của công an tỉnh nói chung và lực lượng trực tiếp tham gia phá án nói riêng. Ngoài ra, ông Việt cũng chỉ đạo thời gian tới, Công an Cà Mau cần phát huy những kết quả đạt được và triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy hiệu quả lực lượng công an cấp cơ sở để phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa phương...