Phà chở gần 270 người mắc cạn trên biển Hàn Quốc suốt 9 giờ

Phà Queen Jenuvia II có lượng choán nước 26.546 tấn, đang chở 246 hành khách và 21 thành viên thủy thủ đoàn thì bị mắc cạn trên đảo Jok không có người ở gần đảo Jangsan, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 366 km về phía nam, vào lúc 20 giờ 17 phút ngày 19.11 (giờ địa phương), theo Hãng tin Yonhap.

Bức ảnh được chụp vào ngày 19.11 cho thấy Lực lượng Tuần duyên Hàn Quốc đang tiến hành các hoạt động cứu hộ hành khách trên chiếc phà bị mắc cạn gần đảo Jangsan thuộc huyện Sinan của Hàn Quốc Ảnh: AFP

Chiếc phà đã được kéo ra và cập cảng gần đó ở thành phố Mokpo, thuộc phía tây nam Hàn Quốc vào lúc 5 giờ 44 ngày 20.11 (giờ địa phương), khoảng 9 giờ đồng hồ sau sự cố. Không có lỗ thủng hay rò rỉ nào được phát hiện trên phà, cho phép phà tự di chuyển.

Tất cả hành khách đã được đưa vào bờ an toàn trong vòng khoảng 3 giờ đồng hồ, trong khi các thành viên thủy thủ đoàn đã ở lại để giúp đưa phà vào cảng.

Không có hành khách nào bị thương nặng, dù một số người đã được đưa đến bệnh viện sau khi than phiền về các cơn đau nhẹ hoặc suy nhược thần kinh.

Lực lượng Tuần duyên Hàn Quốc cho hay họ cho rằng vụ tai nạn là do lỗi của thuyền trưởng hoặc hoa tiêu, và dự kiến sẽ tiến hành điều tra bằng cách sử dụng hình ảnh từ camera giám sát và máy ghi dữ liệu.

Công ty điều hành phà Seaworld thông báo đã tạm dừng tất cả các dịch vụ cho đến khi hoàn tất quá trình điều tra và kiểm tra an toàn.

Vào năm 2014, chiếc phà Sewol chở hơn 470 hành khách, chủ yếu là học sinh trong một chuyến đi dã ngoại của trường, đã bị lật ở vùng biển tây nam của Hàn Quốc, khiến 304 người thiệt mạng, trong thảm họa hàng hải tồi tệ nhất của Hàn Quốc, theo AFP. Xác phà Sewol được trục vớt đã được đưa về Mokpo gần 3 năm sau đó.