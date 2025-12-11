Phá dỡ công trình phục vụ dự án quảng trường, công viên cạnh hồ Hoàn Kiếm

Ngày 11.12, máy móc, công nhân được điều động để triển khai phá dỡ các công trình nằm trong phạm vi mặt bằng bị thu hồi để phục vụ Dự án đầu tư xây dựng phân kỳ 1 - Quảng trường, công viên khu vực TOD phía đông hồ Hoàn Kiếm (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trụ sở Chi cục Dân số, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội đang được phá dỡ, trả mặt bằng để phục vụ dự án ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo cơ quan chức năng, hạng mục phá dỡ công trình cũ là bước quan trọng để chuẩn bị mặt bằng cho các hạng mục thi công tiếp theo của dự án.

Về phạm vi phá dỡ, sẽ có 17 cơ quan, tổ chức và 43 hộ dân theo quyết định phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở. Công tác phá dỡ sẽ được thực hiện theo quy trình kỹ thuật, đó là phá từ cao xuống thấp, tháo cấu kiện rời, thu gom phế thải, lắp dựng hàng rào an toàn.

P.Hoàn Kiếm cho biết thêm, các công trình hiện đang triển khai phá dỡ gồm có: trụ sở giao dịch Kho bạc Nhà nước (diện tích 197,1 m²); trụ sở Hội Từ thiện Tấm lòng vàng Hà Nội (diện tích 50,1 m²); trụ sở Chi cục Dân số, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội (diện tích 541 m²); trụ sở Hội Người mù Hà Nội (diện tích 189,8 m²).

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục chuẩn bị phá dỡ trụ sở Văn phòng UBND TP.Hà Nội; trụ sở Tiếp Công dân thành phố và 25 công trình nhà ở của các hộ dân đã nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng

Việc phá dỡ công trình đảm bảo theo nguyên tắc "bàn giao mặt bằng đến đâu - phá dỡ đến đó", đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và khu vực xung quanh, tuân thủ quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn có biện pháp chống đỡ, cách ly phòng cháy, chữa cháy nếu có vật liệu nguy hiểm, và xử lý chất độc hại (nếu có).

Tất cả các biện pháp thực hiện nhằm đảm bảo công tác phá dỡ công trình được nhanh chóng, hiệu quả nhưng không gây mất an toàn và ảnh hưởng đến công trình lân cận.

"Trong quá trình triển khai, UBND P.Hoàn Kiếm sẽ tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và trật tự đô thị. Tổ chức quây rào, bố trí biển báo đảm bảo an toàn cho người dân", đại diện P.Hoàn Kiếm cho biết thêm.

P.Hoàn Kiếm cho biết việc phá dỡ công trình đảm bảo theo nguyên tắc "bàn giao mặt bằng đến đâu - phá dỡ đến đó" ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đã chi trả tiền hỗ trợ cho 25 hộ dân

Dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm do UBND P.Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công. Giai đoạn 2 xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến metro số 2, Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Theo UBND P.Hoàn Kiếm, với tầm quan trọng và yêu cầu tiến độ của dự án, cũng như để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, UBND TP.Hà Nội đã thống nhất một số chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đặc thù cho dự án.

Ngoài việc ưu tiên xác định vị trí đất khi đền bù, P.Hoàn Kiếm bố trí tái định cư bằng đất ở tại xã Đông Anh và P.Việt Hưng đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được bồi thường về đất. Đồng thời, UBND thành phố đã bố trí quỹ nhà tái định cư tại P.Việt Hưng, giúp các hộ dân có thêm lựa chọn về tái định cư bằng căn hộ.

Từ tháng 10 đến nay, sau khi kiểm tra các quỹ đất và quỹ nhà tái định cư, Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng P.Hoàn Kiếm (thuộc UBND P.Hoàn Kiếm) đã chi trả 2 đợt tiền bồi thường, hỗ trợ cho 25 hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án.