Phá dỡ một phần nhà hàng Thủy Tạ cạnh hồ Hoàn Kiếm

Hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm Hà Nội với diện tích khoảng 12 ha, chu vi 1,7 km.

Để kết nối không gian, cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồi tháng 3 vừa qua, Hà Nội đồng ý phá bỏ tòa nhà "hàm cá mập" phục vụ cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Theo kế hoạch, ở phân kỳ 2, thành phố sẽ nghiên cứu giải pháp phát triển không gian ngầm quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan; nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường; bổ sung các tiện ích đô thị...