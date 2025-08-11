Phá dỡ một phần nhà hàng Thủy Tạ cạnh hồ Hoàn Kiếm

Theo quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 cải tạo, mở rộng, chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do Sở QH-KT Hà Nội ban hành, ở phân kỳ 1, các cơ quan liên quan có trách nhiệm chỉnh trang nhà hàng Thủy Tạ (loại bỏ các hạng mục chắp vá, mái tôn, công trình tạm…) để khôi phục công trình kiến trúc nguyên gốc, đảm bảo mỹ quan, đóng góp không gian quảng trường
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm Hà Nội với diện tích khoảng 12 ha, chu vi 1,7 km.
Để kết nối không gian, cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồi tháng 3 vừa qua, Hà Nội đồng ý phá bỏ tòa nhà "hàm cá mập" phục vụ cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Theo kế hoạch, ở phân kỳ 2, thành phố sẽ nghiên cứu giải pháp phát triển không gian ngầm quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan; nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường; bổ sung các tiện ích đô thị...
