Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Phá dỡ một phần nhà hàng Thủy Tạ cạnh hồ Hoàn Kiếm

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
11/08/2025 17:48 GMT+7

Nhiều hạng mục của nhà hàng Thủy Tạ cạnh hồ Hoàn Kiếm (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang được phá dỡ, chỉnh trang để khôi phục công trình kiến trúc nguyên gốc, đảm bảo mỹ quan không gian quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Phá dỡ một phần nhà hàng Thủy Tạ cạnh hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều 11.8, một phần nhà hàng Thủy Tạ nằm trên vỉa hè hồ Hoàn Kiếm ở đường đầu nút giao phố Lê Thái Tổ - Đinh Tiên Hoàng được quây kín để phục vụ việc phá dỡ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Phá dỡ một phần nhà hàng Thủy Tạ cạnh hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 2.

Bên trong, máy múc cỡ nhỏ cùng nhiều công nhân được huy động để phá dỡ, chỉnh trang nhà hàng Thủy Tạ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Phá dỡ một phần nhà hàng Thủy Tạ cạnh hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 3.
Phá dỡ một phần nhà hàng Thủy Tạ cạnh hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 4.
Phá dỡ một phần nhà hàng Thủy Tạ cạnh hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 5.

Theo quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500 cải tạo, mở rộng, chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục do Sở QH-KT Hà Nội ban hành, ở phân kỳ 1, các cơ quan liên quan có trách nhiệm chỉnh trang nhà hàng Thủy Tạ (loại bỏ các hạng mục chắp vá, mái tôn, công trình tạm…) để khôi phục công trình kiến trúc nguyên gốc, đảm bảo mỹ quan, đóng góp không gian quảng trường

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Phá dỡ một phần nhà hàng Thủy Tạ cạnh hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 6.

Nhà hàng Thủy Tạ là nhà hàng duy nhất nằm bên bờ hồ Hoàn Kiếm, do Công ty CP Thủy Tạ làm chủ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Phá dỡ một phần nhà hàng Thủy Tạ cạnh hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 7.

Cũng ở phân kỳ này, UBND Q.Hoàn Kiếm cũ (nay là UBND P.Hoàn Kiếm) có trách nhiệm phá dỡ công trình tại địa chỉ số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng (được biết đến là tòa nhà "hàm cá mập"). Hiện tòa nhà này đã được phá dỡ hoàn toàn

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Phá dỡ một phần nhà hàng Thủy Tạ cạnh hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 8.

Sau khi phá dỡ tòa nhà "hàm cá mập", phần đầu hồi tòa nhà ở địa chỉ số 7 - 9 Đinh Tiên Hoàng được yêu cầu chỉnh trang, cải tạo theo hướng lắp dựng màn hình LED. Trong ảnh, công nhân, máy móc được huy động để cải tạo phần đầu hồi tòa nhà

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Phá dỡ một phần nhà hàng Thủy Tạ cạnh hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 9.

Quá trình cải tạo quảng trường, thành phố cũng yêu cầu chỉnh trang lại mặt đứng công trình trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn phố Cầu Gỗ, đầu phố Hàng Đào (tháo dỡ mái che mái vẩy…). Trong ảnh là phố Đinh Tiên Hoàng hướng nhìn ra hồ Hoàn Kiếm

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Phá dỡ một phần nhà hàng Thủy Tạ cạnh hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 10.

Cơ quan chức năng đang nghiên cứu phương án tổ chức giao thông khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội. Theo đó, sẽ di dời bãi xe, phá dỡ dải phân cách trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng, giữ lại nguyên trạng hệ thống cây xanh hiện có, phân luồng tổ chức giao thông, thảm bê tông áp phan mặt nền quảng trường để tạo cốt phẳng có mái dốc về mép vỉa hè hồ Hoàn Kiếm

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm Hà Nội với diện tích khoảng 12 ha, chu vi 1,7 km.

Để kết nối không gian, cảnh quan khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồi tháng 3 vừa qua, Hà Nội đồng ý phá bỏ tòa nhà "hàm cá mập" phục vụ cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Theo kế hoạch, ở phân kỳ 2, thành phố sẽ nghiên cứu giải pháp phát triển không gian ngầm quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan; nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường; bổ sung các tiện ích đô thị...


Tin liên quan

Hà Nội tiếp tục nghiên cứu mở rộng không gian công cộng phía tây hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội tiếp tục nghiên cứu mở rộng không gian công cộng phía tây hồ Hoàn Kiếm

Bên cạnh việc mở rộng không gian phía đông hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) và cải tạo quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, các cơ quan của TP.Hà Nội đang rà soát quỹ đất để khai thác khu vực đền vua Lê nằm ở phía tây để sử dụng cho không gian công cộng.

Khám phá thêm chủ đề

Hồ Hoàn Kiếm Nhà hàng Thủy Tạ hà nội Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục hàm cá mập Cải tạo Chỉnh trang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận