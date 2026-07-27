Phá đường dây buôn lậu 715 viên kim cương và màn chạy án tiền tỉ

Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia từ Ấn Độ về Việt Nam do các đối tượng người nước ngoài cấu kết với người trong nước thực hiện.

Đáng chú ý, khi vụ việc bị phát giác, nhóm đối tượng này còn dàn dựng một màn “chạy án” tiền tỉ vô cùng tinh vi để rồi tiếp tục rơi vào bẫy lừa đảo.

Tang vật bị thu giữ ẢNH: CACC

Theo cáo trạng, bị can Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (29 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) và Nguyễn Thị Linh (54 tuổi, ở TP.HCM) bị bắt về tội “buôn lậu”.

Riêng bị can Linh bị truy tố thêm tội “đưa hối lộ”. Liên quan đến vụ án, hai chị em ruột Lý Thị Ngọc Bích (47 tuổi) và Lý Thị Ngọc Nga (49 tuổi, cùng ở TP.HCM) bị truy tố về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “môi giới hối lộ”.

Gần 1.500 viên kim cương nhập cảnh trái phép

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2023, Shah Hemantkumar Sureshkumar (thường gọi là Sunny, quốc tịch Ấn Độ - điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ) đến Việt Nam và thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh để thiết lập đường dây buôn lậu kim cương.

Để tìm kiếm khách hàng, Linh và một nhân viên của Sunny là Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati đã lên các hội nhóm Facebook lùng sục người có nhu cầu mua kim cương tại Việt Nam.

Quy trình vận hành vô cùng tinh vi: khi khách hàng đồng ý mua và chuyển tiền cọc vào tài khoản của Linh, Sunny tại Ấn Độ sẽ cung cấp nguồn kim cương.

Sau đó, Shaileshkumar có nhiệm vụ trực tiếp “xách tay” kim cương bằng đường hàng không từ Ấn Độ sang TP.HCM mà không thực hiện khai báo hải quan, giao lại cho Linh đem bán theo danh sách được Sunny cung cấp.

Đối với lượng kim cương đã được khách đặt nhưng không lấy hàng, Linh tiếp tục chào bán cho khách hàng khác. Toàn bộ việc giao hàng được Linh thực hiện, bị can này trực tiếp giao cho khách hoặc gửi đi bằng chành xe đối với khách ở xa.

Dòng tiền thanh toán được quy đổi theo tỷ giá USD/VNĐ trên trang web vangsaigon.vn. Qua mỗi chuyến hàng trót lọt, Linh được hưởng lợi 0,1% trên tổng giá trị lô hàng, còn Shaileshkumar nhận mức lương cố định 6 triệu đồng/tháng.

Sau 4 chuyến vận chuyển trót lọt 762 viên kim cương từ tháng 8.2023 đến tháng 10.2024, “vận đen” đã ập đến với các đối tượng ở lần thứ 5.

Cụ thể, sáng 23.10.2024, Shaileshkumar nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam. Khi đi qua máy soi chiếu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nam ngoại quốc này đã bị Công an TP.HCM phối hợp cùng lực lượng Hải quan bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp chiếc vali màu xanh của đối tượng này, lực lượng chức năng phát hiện 10 gói nhỏ cất giấu trái phép chứa tổng cộng 715 viên kim cương các loại.

Kết quả giám định và định giá tài sản xác định lô hàng lậu này gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), tổng trị giá hơn 6,8 tỉ đồng.

Kịch bản “chạy án” tiền tỉ và cái kết cay đắng

Cáo trạng xác định, ngay sau khi Shaileshkumar bị sa lưới, ông trùm Sunny từ Ấn Độ đã lập tức báo tin cho Nguyễn Thị Linh qua ứng dụng WhatsApp.

Sợ bị liên lụy, Linh bỏ trốn khỏi nơi cư trú và liên hệ với Lý Thị Ngọc Nga để nhờ tìm cách lo cho đồng bọn được tại ngoại hoặc sớm trục xuất về nước, đồng thời xin giảm nhẹ cho mình.

Dù biết bản thân không có khả năng thực hiện, Nga vẫn nhận lời làm trung gian giới thiệu Linh cho em ruột của mình là Lý Thị Ngọc Bích – người từng học luật và tự nhận có “nhiều mối quan hệ khủng”.

Ngày 31.10.2024, Linh gặp Bích tại một quán cà phê nằm trong khuôn viên khách sạn Tân Sơn Nhất. Tại đây, Bích nhận lời “chạy án” để Linh chỉ bị xử phạt hành chính hoặc hưởng án treo, còn Shaileshkumar được tại ngoại, đồng thời ra điều kiện Linh phải chi tiền đậm để đi “chung chi”.

Tin tưởng vào những lời hứa hẹn hão huyền, Linh đã vay mượn người quen 1,2 tỉ đồng rồi đưa cho Bích cất giữ và nói “Em giữ tiền để lo việc dùm chị” trước khi Linh ra trình diện công an. Sau đó, Bích đã trích 150 triệu đồng từ số tiền này để thanh toán chi phí thuê luật sư bảo vệ pháp lý cho Linh, còn lại 1,05 tỉ đồng Bích giữ lại để chiếm đoạt tiêu xài cá nhân mà không hề thực hiện bất kỳ hành vi “chạy án” nào như đã hứa.

Đến ngày 7.11.2024, khi vẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập làm việc và Bích không có động thái thực hiện thỏa thuận, Nguyễn Thị Linh biết mình bị lừa nên đã làm đơn tự thú về hành vi đưa hối lộ.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra triệu tập Linh xác minh làm rõ việc nhận tiền “chạy án”. Biết không thể trốn tránh, Bích đã làm đơn đầu thú gửi công an và nộp lại toàn bộ số tiền 1,05 tỉ đồng đã chiếm đoạt.