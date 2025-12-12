Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia siêu 'khủng' giao dịch 1.500 tỉ trong 3 tháng

Ngày 12.12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án 1025C, bắt giữ 37 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô đặc biệt lớn từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Công an thu giữ nhiều ma túy trong đường dây ma túy xuyên quốc gia ẢNH: CTV

Theo hồ sơ chuyên án, cuối năm 2025, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát C04 phát hiện dấu hiệu bất thường của một tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Cầm đầu đường dây là những đối tượng đang bị truy nã quốc tế, điều hành toàn bộ hoạt động từ nước ngoài qua mạng xã hội.

Thủ đoạn của nhóm này cực kỳ tinh vi, được tổ chức chặt chẽ với nhiều tầng nấc trung gian. Ma túy được tập kết tại các kho bí mật ở nước ngoài, sau đó ngụy trang và vận chuyển bằng ô tô đến sát biên giới Việt Nam. Lợi dụng địa hình hiểm trở, các đối tượng tuồn "hàng" qua đường tiểu ngạch, tập kết quanh khu vực các cột mốc quốc gia.

Cơ quan chức năng đang kiểm đếm tang vật ma túy trong đường dây ẢNH: CTV

Để qua mặt cơ quan chức năng, khi ma túy vào nội địa, các "ông trùm" chỉ đạo đàn em thuê xe tự lái, nhận hàng vào rạng sáng hoặc đêm muộn. Đáng chú ý, mỗi chuyến hàng luôn có xe cảnh giới đi trước dò đường, sẵn sàng báo động để đồng bọn tẩu tán tang vật hoặc cắt đuôi lực lượng truy đuổi.

Tại TP.HCM, nhóm này thuê 2 kho hàng lớn để cất giấu, chia nhỏ ma túy và phân phối cho các "chân rết" tiêu thụ tại thành phố và các tỉnh phía nam.

Sau hơn một tháng kiên trì bám tuyến, xác định thời cơ chín muồi, sáng 10.12, Ban chuyên án quyết định ra quân triệt phá đường dây này.

Tang vật là súng, đạn công an thu giữ ẢNH: CTV

Mũi đột kích đầu tiên nhắm vào kho hàng tại khu phố Ngãi Thắng (phường Đông Hòa, TP.HCM), bắt quả tang 3 nghi can, thu giữ 93 kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin. Cùng lúc, mũi tấn công thứ hai ập vào kho hàng trên đường Phạm Thị Giây (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM), bắt giữ 2 người, thu giữ 43 kg ma túy tổng hợp và 300 gói "nước vui" (loại ma túy mới đang gây nhức nhối thời gian gần đây).

Đồng loạt khám xét 24 điểm ở nước ngoài và trong nước

Ngay sau tiếng súng lệnh tại TP.HCM, gần 200 cán bộ chiến sĩ thuộc C04, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long... cùng lực lượng chức năng nước ngoài đã đồng loạt ra quân tại 24 điểm (4 điểm ở nước ngoài, 20 điểm trong nước).

Kết quả, tại nước ngoài, lực lượng phối hợp bắt giữ 8 bị can (gồm 2 người nước ngoài), thu giữ 38 kg ma túy, cùng nhiều máy móc điều chế ma túy đá và "nước vui".

Tại các tỉnh thành phía nam, hàng loạt mắt xích quan trọng cũng sa lưới: TP.HCM bắt thêm 8 bị can; Đồng Nai bắt 13 bị can, thu 3 khẩu súng, 15 viên đạn; Vĩnh Long và Tây Ninh bắt giữ 3 bị can.

Các bị can trong đường dây ma túy ẢNH: CTV

Tính đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ tổng cộng 37 bị can. Tang vật thu giữ gồm 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy "nước vui", 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 xe ô tô cùng nhiều máy móc pha chế.

Kết quả xác minh dòng tiền cho thấy quy mô lớn của tổ chức này. Chỉ tính riêng từ tháng 7 - 10.2025, các bị can đã thực hiện giao dịch qua ngân hàng với tổng số tiền lên tới 1.500 tỉ đồng.

Hiện C04 tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây ma túy nói trên.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân, ngày 11.12, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã có thư khen, đồng thời Bộ Công an, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai và Cục Hải quan - Bộ Tài chính đã có quyết định thưởng đột xuất bằng tiền cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.