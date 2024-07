Phá hoại nông nghiệp: Hành vi cần nghiêm trị

Như Thanh Niên thông tin, hôm 24.7, gia đình bà Đặng Thị Luân (53 tuổi, trú tại thôn An Lão, xã Thanh Khê, H.Thanh Hà, Hải Dương) tới UBND xã và Công an xã Thanh Khê trình báo về việc sáng cùng ngày, bà Luân ra vườn chuối của gia đình thì phát hiện 100 cây chuối bị chặt phá. Theo trình báo của bà Luân, số chuối này được trồng để thu hoạch trong dịp tết. Tuy nhiên, đêm 23, rạng sáng 24.7, trời mưa to, gió lớn, vườn chuối của gia đình bà bị chặt phá ngang thân cây, không thể phục hồi.

Trong khi đó, hôm 17.7, một lãnh đạo UBND xã Ea Nam (H.Ea H'leo, Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, điều tra, truy tìm thủ phạm vụ phá hoại các vườn sầu riêng của người dân trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vườn sầu riêng bị phá hoại của hộ bà T. (ở buôn Ea Sia B, xã Ea Nam) xảy ra vào ngày 15.7. Tại đây, có 52 gốc sầu riêng bị đẽo gốc và cắt rời hàng trăm trái sầu riêng đang chuẩn bị vào kỳ thu hoạch. Cùng thôn với bà T., có hộ ông N.B.T cũng bị kẻ xấu phá khoảng 22 cây sầu riêng, thiệt hại hơn 800 kg. Một vụ phá hoại khác tại vườn sầu riêng của gia đình anh Y Win Byă (29 tuổi) ở xã Cư Bao (TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk). Ngày 15.7, anh vào thăm rẫy thì phát hiện 17 cây sầu riêng bị phá, hàng trăm trái lớn nhỏ bị cắt vứt đầy gốc cây, trọng lượng hơn 500 kg.

Vườn sầu riêng của bà T. ở xã Ea Nam bị phá hoại NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Hồi tháng 5.2024, trên địa bàn H.Cư Kuin và H.Krông Pắk (Đắk Lắk) cũng xảy ra hai vụ phá hoại sầu riêng. Vườn sầu riêng của anh Lương Văn Đức (ở xã Ea Hu, H.Cư Kuin) có 54 cây bị kẻ xấu cắt hơn 1.600 trái non, thiệt hại ước khoảng 500 triệu đồng. Còn tại vườn bà Phạm Thị Lợi (xã Hòa Tiến, H.Krông Pắk) có 27 cây sầu riêng bị phun thuốc diệt cỏ gây cháy lá, rụng trái non hàng loạt.

Phá hoại trắng trợn

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên phẫn nộ, lên án hành vi phá hoại này. "Cả năm ròng rã thức khuya dậy sớm, chăm sóc từng gốc cây, từng bông hoa cái trái, mong đến ngày thu hoạch bù đắp mồ hôi công sức. Vậy mà chỉ trong một đêm, những kẻ ác đã nhẫn tâm phá nát cả vườn cây. Việc phá hoại trắng trợn này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn để lại sự hoang mang cho người dân. Mong cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ, truy bắt những kẻ phá hoại này đưa ra trừng trị trước pháp luật", BĐ Duy Thành bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ Đặng Tùng ý kiến: "Người nông dân chân lấm tay bùn, làm việc quần quật quanh năm cũng chỉ mong có một cuộc sống đủ đầy. Vậy mà giờ đây, tất cả tan thành mây khói chỉ vì sự nhẫn tâm, độc ác của một số kẻ xấu. Mong cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, tìm ra thủ phạm và trừng trị thích đáng".

Còn BĐ Thanh Tran viết: "Hành vi phá hoại cây trồng của nông dân là tội ác không thể dung thứ. Nó không chỉ là sự hủy hoại tài sản, mà còn là sự chà đạp lên công sức, mồ hôi và nước mắt của những người nông dân chân lấm tay bùn. Những kẻ ác đã nhẫn tâm tước đoạt đi thành quả lao động mưu sinh của nông dân. Cần lên án mạnh mẽ hành vi tàn nhẫn này, đồng thời cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm những kẻ xấu để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp".

Cần được xử lý nghiêm minh

Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần được xử lý nghiêm minh để răn đe và phòng ngừa. "Luật pháp dường như vẫn chưa đủ sức răn đe đối với loại tội phạm rất khó bị phát hiện nhưng mang đầy động cơ đê hèn như thế này. Tôi đề nghị những người có trách nhiệm phải hành động quyết liệt hơn nữa để chặn đứng dứt điểm những vụ việc đau lòng như thế này", BĐ Huy Binh đề nghị.

Tương tự, BĐ Nguyễn Hải ý kiến: "Chỉ có sự chung tay của cả cộng đồng, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng mới có thể bảo vệ được thành quả lao động chính đáng của người dân".

"Để ngăn chặn tình trạng này, cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền. Trong đó, các lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, đặc biệt là vào ban đêm, để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi phá hoại. Đối với những kẻ phá hoại, cần áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng bỏ lọt tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân hiểu rõ về tác hại của việc phá hoại như thế này, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ tài sản chung", BĐ Hoài Nam góp ý.