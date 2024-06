Phá nhanh 2 vụ án khi ra quân trấn áp tội phạm miền núi Quảng Trị

Sáng 4.6, Công an H.Đakrông (Quảng Trị) cho biết qua nắm thông tin, mật phục, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan phá nhanh 2 vụ án trong đêm 3.6, ngay sau đợt ra quân trấn áp tội phạm.



Cụ thể, lúc 22 giờ ngày 3.6, trên QL9 đoạn qua thôn Tà Lêng (xã Đakrông, H.Đakrông), Công an H.Đakrông bắt quả tang Hồ Văn A.Đ (30 tuổi) và Hồ Văn K. (15 tuổi, cùng ở thôn Ba Nang, xã Ba Nang, H.Đakrông) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 64 viên ma túy tổng hợp. Số ma túy kể trên được 2 nghi phạm nhét vào trong 1 hộp thuốc lá.

Cũng trong đêm 3.6, qua công tác kiểm tra hành chính, Tổ công tác của Công an H.Đakrông phối hợp Phòng cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Trị) kiểm tra ô tô BS 30A - 981.xx do Hồ Văn X. (23 tuổi, ở Hướng Lộc, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) điều khiển lưu thông theo hướng Lao Bảo - Đông Hà. Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện trên xe có 3 cá thể tê tê Java (loại động vật hoang dã nguy cấp cần được bảo vệ).

Hiện các vụ việc trên đang được Công an H.Đakrông điều tra làm rõ theo quy định.

Hai nghi phạm Hồ Văn A.Đ và Hồ Văn X. cùng tang vật Công an Quảng trị

Trước đó, vào sáng 3.6, UBND H.Đakrông đã tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024.

Công an H.Đakrông ra quân trấn áp tội phạm THANH LỘC

Ngay sau lễ phát động, đông đảo lực lượng công an, quân sự, bảo vệ dân phố, đoàn viên thanh niên, học sinh đã tổ chức xuống đường diễu hành dọc tuyến đường chính, các khu đông dân cư, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về tác hại của ma túy đối với mỗi người và xã hội.