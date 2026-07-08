Phá tụ điểm ma túy trong phòng trọ, khởi tố một nữ giáo viên mầm non

Ngày 8.7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, ngày 28.6, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ ở P.Lương Văn Tri, Lạng Sơn.

Từ vụ việc này, cơ quan điều tra mở rộng và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Anh, 35 tuổi, trú tại P.Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, để điều tra hành vi liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, công an xác định Trần Thị Thu Hà, 32 tuổi, trú tại thôn Tâm An, xã Văn Quan, đã nhờ Chu Thị Thanh, 30 tuổi, trú tại thôn Tân Long, cùng xã Văn Quan, mua ma túy về sử dụng.

Trần Thị Thu Hà và Nguyễn Hoàng Anh

ẢNH: CÔNG AN LẠNG SƠN

Làm việc với cơ quan công an, Chu Thị Thanh khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trần Thị Thu Hà khai đã sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, qua xác minh, Trần Thị Thu Hà hiện là giáo viên tại một cơ sở giáo dục mầm non ở Lạng Sơn.

Ngày 6.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Anh, Chu Thị Thanh về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trần Thị Thu Hà bị khởi tố về tội sử dụng trái phép chất ma túy.