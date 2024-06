Phác đồ điều trị nám chuẩn y khoa của Image Skincare chỉ sau 4 tuần

IMAGE MD Restoring Power C Serum: Chứa 20% Vitamin C, 0.5% Ferulic Acid và Vitamin E giúp bảo vệ da khỏi tổn thương từ tia UV và các gốc tự do ngăn ngừa hình thành nám, sạm, chống lão hóa hiệu quả. Bên cạnh đó, còn bổ sung thêm hoạt chất HA, Acetyl Zingerone và lợi khuẩn Lactobacillus giúp cân bằng hệ vi sinh và tăng gấp đôi sức đề kháng của hàng rào bảo vệ duy trì làn da luôn sáng khỏe.