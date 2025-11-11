Tại Hệ thống IVF Tâm Anh TP.HCM, công nghệ nuôi cấy phôi hiện đại, hệ thống lab-trong-lab siêu sạch ISO 5, cùng phác đồ "gom noãn tích lũy nhiều chu kỳ" hoặc "gom phôi nhiều chu kỳ", liệu pháp cặp đôi, nội soi buồng tử cung phát hiện điều trị các bất thường giúp tăng cao tỷ lệ đậu thai và sinh con khỏe mạnh.

20 giờ thứ ba, ngày 11.11.2025, các bác sĩ Hệ thống Trung tâm IVF Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề "Chiến lược điều trị hiệu quả cho vợ chồng hiếm muộn chuyển phôi thất bại & sảy thai nhiều lần". Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn,tamanhhospital.vn , vnvc.vn ; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh , VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh , VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên.

