Tư vấn sức khỏe:

Live Phác đồ hiện đại giúp vợ chồng chuyển phôi nhiều lần thất bại sớm có con

Huỳnh Na
Huỳnh Na
11/11/2025 08:00 GMT+7

Điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) gồm nhiều bước, từ kích thích buồng trứng, chọc hút, tạo phôi, chuyển phôi… Chuyển phôi thất bại, sảy thai nhiều lần là kết cục không mong muốn bởi tốn kém chi phí và ảnh hưởng tâm lý.

Tại Hệ thống IVF Tâm Anh TP.HCM, công nghệ nuôi cấy phôi hiện đại, hệ thống lab-trong-lab siêu sạch ISO 5, cùng phác đồ "gom noãn tích lũy nhiều chu kỳ" hoặc "gom phôi nhiều chu kỳ", liệu pháp cặp đôi, nội soi buồng tử cung phát hiện điều trị các bất thường giúp tăng cao tỷ lệ đậu thai và sinh con khỏe mạnh.

20 giờ thứ ba, ngày 11.11.2025, các bác sĩ Hệ thống Trung tâm IVF Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề "Chiến lược điều trị hiệu quả cho vợ chồng hiếm muộn chuyển phôi thất bại & sảy thai nhiều lần". Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn,tamanhhospital.vn, vnvc.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp. Hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) để nhận tư vấn.

