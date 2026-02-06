Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Chống tin giả

Phải có 'giấy thông hành' mới được chở hoa kiểng tết đi bán là bịa đặt

Bắc Bình
Bắc Bình
06/02/2026 11:07 GMT+7

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng phải có giấy xác nhận của xã mới được vận chuyển hoa kiểng đi bán dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lãnh đạo xã Chợ Lách (Vĩnh Long) đã bác bỏ.

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh "Đơn xin xác nhận" của một hộ dân gửi UBND xã Vĩnh Thành (Vĩnh Long) xin xác nhận cây giống, hoa kiểng, bonsai, mai vàng sản xuất tại địa phương. Mục đích xác nhận là để đi bán hoa kiểng vào dịp tết.

Nội dung bài đăng cảnh báo rằng: "Không có giấy họ không cho xe đi... mọi người liệu mà lo cho hoa kiểng khi nằm chờ giấy 1 ngày sẽ ra sao". 

Thông tin này khiến hàng ngàn hộ dân ở "vương quốc hoa kiểng Cái Mơn" hoang mang, lo sợ bị ách tắc đầu ra trong cao điểm vụ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phải có 'giấy thông hành' mới được chở hoa kiểng tết đi bán là bịa đặt- Ảnh 1.

Người dân Cái Mơn tất bật vận chuyển hoa kiểng đến bán tại các chợ hoa tết truyền thông ở khắp miền Nam

ẢNH: BẮC BÌNH

Ngày 6.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Hữu Nghị, Phó chủ tịch UBND xã Chợ Lách, khẳng định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt. Chính quyền xã Chợ Lách và xã Vĩnh Thành không hề có quy định yêu cầu người dân phải xin "giấy xác nhận nguồn gốc" hay bất kỳ loại giấy tờ đặc biệt nào để vận chuyển hoa kiểng đi tiêu thụ.

"Tôi có trao đổi với chỗ anh Sơn (ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành - PV) và anh Sơn khẳng định UBND xã Vĩnh Thành không có quy định này. Tôi cũng đã trao đổi trực tiếp với nhiều hộ dân trồng hoa kiểng có vận chuyển đi đến các chợ để bán tết và họ khẳng định chưa bị công an hay quản lý thị trường hỏi giấy tờ, hay làm khó dễ về nguồn gốc xuất xứ của hoa kiểng. Ngành chức năng địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con lưu thông hàng hóa", ông Nghị nhấn mạnh.

Phải có 'giấy thông hành' mới được chở hoa kiểng tết đi bán là bịa đặt- Ảnh 2.

Hơn 8.000 nhà vườn, với 10 triệu sản phẩm hoa kiểng, sẽ bán ra thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: BẮC BÌNH

Để trấn an dư luận, ngày 5.2, UBND xã Chợ Lách đã ban hành Công văn số 374/UBND-KT bác bỏ yêu cầu về giấy xác nhận liên quan đến hoa kiểng tết. Đồng thời, UBND xã Chợ Lách cũng công bố số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo địa phương (gồm Chủ tịch và Phó chủ tịch xã) để người dân trực tiếp liên hệ giải quyết nếu gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận chuyển.

Phải có 'giấy thông hành' mới được chở hoa kiểng tết đi bán là bịa đặt- Ảnh 3.

Đến nay, UBND 2 xã Vĩnh Thành, Chợ Lách chưa ghi nhận nhà vườn vận chuyển hoa kiểng tết đi bán mà bị lực lượng chức năng làm khó dễ về nguồn gốc xuất xứ

ẢNH: BẮC BÌNH

Đại diện UBND xã Chợ Lách và UBND xã Vĩnh Thành cũng cho biết đã chính thức trình báo và phối hợp với lực lượng an ninh Công an tỉnh Vĩnh Long để điều tra, truy tìm và xử lý nghiêm các đối tượng tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và tâm lý sản xuất của người dân.

Được biết, vụ hoa Tết Bính Ngọ 2026, khoảng 8.000 hộ dân thuộc 2 xã Vĩnh Thành và Chợ Lách đã chuẩn bị khoảng 10 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại để cung ứng cho thị trường. Việc đảm bảo thông tin chính xác, minh bạch là yếu tố then chốt để giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất và tiêu thụ nông sản trong những ngày cận tết.

Một địa phương ở Bình Định thu 155 tỉ đồng từ bán hoa tết

Một địa phương ở Bình Định thu 155 tỉ đồng từ bán hoa tết

Trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, các làng hoa ở TX.An Nhơn (Bình Định) đã thu về 155,6 tỉ đồng từ bán hoa tết.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
