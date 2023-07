Phải dẹp được phòng khám làm tiền bệnh nhân rồi 'thay tên đổi họ'

Giải pháp quản lý

Sở Y tế TP.HCM thường xuyên phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra công an quận, huyện và TP.Thủ Đức, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.HCM kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, cá nhân vi phạm pháp luật về KCB. Sở cũng phối hợp các UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức trong công tác quản lý hoạt động KCB. Đặc biệt phát hiện và xử lý triệt để các phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" BN hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng không chấp hành quyết định xử phạt (lén lút hoạt động sau khi bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt và đình chỉ hoạt động).

Sở Y tế TP.HCM cũng sẽ kêu gọi các cơ sở KCB có uy tín tăng cường truyền thông về bệnh "thầm kín", "khó nói"… để BN biết và đến sử dụng dịch vụ. Đảm bảo thông tin riêng tư, bí mật cho BN, thậm chí có quy trình tiếp nhận riêng, điều trị khu vực riêng để BN an tâm chữa trị.