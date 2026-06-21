Phái đoàn Iran đến Thụy Sĩ đàm phán với Mỹ giữa căng thẳng leo thang

Theo truyền thông Iran, một phái đoàn cấp cao nước này đã lên đường sang Thụy Sĩ vào hôm 20.6 để đàm phán với Mỹ, trong bối cảnh Tehran đóng cửa eo biển Hormuz với lý do thỏa thuận ngừng bắn đã bị vi phạm.

Việc đóng cửa dường như làm gia tăng sức ép trước thềm đàm phán, mà Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông sẽ tham dự.

Pakistan cho biết các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 21.6.

Cả hai bên đều tìm cách thúc đẩy thỏa thuận tạm thời được Mỹ và Iran ký kết hôm 17.6 để chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 tháng.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký văn bản ghi nhớ với Mỹ tại Tehran, Iran ẢNH: REUTERS

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo các tàu thuyền không được tiếp cận tuyến đường thủy này, với lý do là điều mà lực lượng này gọi là "tội ác" do Israel gây ra tại Lebanon và việc Mỹ vi phạm các cam kết nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn.

Lực lượng này tuyên bố các tàu thuyền sẽ gặp rủi ro nếu tiếp cận eo biển.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hàng chục tàu hàng đã di chuyển qua eo biển vào ngày 20.6, vận chuyển một lượng lớn hàng hóa và hơn 17 triệu thùng dầu đến các thị trường toàn cầu.

Lệnh ngừng bắn tại Lebanon dường như mong manh vào hôm 20.6, khi các lực lượng Israel và Hezbollah tấn công lẫn nhau chỉ vài giờ sau khi lệnh này có hiệu lực.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Lebanon cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng do các đợt không kích của Israel.

Israel tuyên bố đáp trả các cuộc tấn công từ Hezbollah, trong khi nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn này nói sẽ không cho phép Israel "tự do hành động" tại Lebanon.

Chấm dứt giao tranh tại Lebanon là một trong những điều kiện để bắt đầu 60 ngày đàm phán Mỹ - Iran về chương trình hạt nhân của Tehran và các vấn đề khác.

Israel bị loại khỏi các cuộc đàm phán, đã tuyên bố mình không phải là bên tham gia thỏa thuận Iran - Mỹ và sẽ duy trì lực lượng của mình tại vùng lãnh thổ Lebanon mà Israel đang chiếm đóng.