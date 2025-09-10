Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ việc cụ thể hóa và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71 là rất quan trọng, sẽ quyết định đến thành công của nghị quyết và phải khắc phục cho được tình trạng chủ trương thì đúng nhưng triển khai thực hiện không hiệu quả.

Tổng Bí thư giao cho Đảng ủy Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu tại cuộc họp này để bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, báo cáo Chính phủ phê duyệt.

Tổng Bí thư lưu ý các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 71 như hoàn thiện thể chế của pháp luật; xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học; đổi mới chương trình, nội dung, cơ chế, đảm bảo cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên và chấn chỉnh những hạn chế, tiêu cực trong ngành giáo dục... cần phải được thể chế hóa, triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và phải có lộ trình, mốc thời gian chi tiết để hoàn thành.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận cuộc làm việc ẢNH: TTXVN

Những việc triển khai trong năm 2025 cần tập trung thực hiện ngay, đảm bảo tiến độ, chất lượng để cho nhân dân, xã hội thấy rõ được những thay đổi mang tính đột phá của nghị quyết.

Tổng Bí thư nhấn mạnh mong muốn của Đảng, của ngành giáo dục là Nghị quyết số 71 phải làm chuyển biến ngay trong ngành giáo dục, đào tạo, đặc biệt đối với các thầy cô giáo và đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý trong ngành giáo dục. Làm sao hướng tới mục tiêu cuối cùng phải nâng cao chất lượng dạy và học. Đảng, Nhà nước sẽ quan tâm và tạo mọi điều kiện để ngành thực hiện thành công những mục tiêu đã nêu trong nghị quyết.

Tổng Bí thư giao Ban Tổ chức T.Ư nghiên cứu, thiết kế xây dựng, hệ thống tổ chức Đảng trong ngành giáo dục cho hợp lý, đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác giáo dục, đào tạo, tránh hình thức; nhất là quan tâm khuyến khích kết nạp đảng viên trong sinh viên.

Ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư chủ trì, phối hợp với Văn phòng T.Ư Đảng, các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình để tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 71 cùng với các nghị quyết khác, phải đảm bảo việc triển khai nghị quyết tạo sự hào hứng, phấn khởi, quyết tâm chung trong cả hệ thống chính trị, đặc biệt trong đội ngũ các thầy, cô giáo.

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết về công tác triển khai thực hiện, Bộ đã tích hợp các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 71 vào 3 dự án luật và 2 nghị quyết của Quốc hội gồm: luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục; luật Giáo dục đại học (sửa đổi); luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026 - 2035; Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71…