Phải mạnh tay xử lý hành vi câu view bẩn trên mạng

Như Thanh Niên thông tin, thượng tá Phạm Trung Chính, Phó trưởng Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), cho biết cơ quan công an đang xác minh việc một phụ nữ trình báo bị trang fanpage có tên “Hoàng Minh” cắt ghép clip phỏng vấn thành nội dung sai sự thật, lan truyền trên mạng xã hội. “Người đăng clip này trú tại TP.HCM nên chúng tôi sẽ gửi giấy mời theo quy định bằng công văn, hoặc có thể ủy thác điều tra tại TP.HCM. Việc này sẽ mất khoảng 2 - 3 ngày vào đến nơi”, thượng tá Chính nói.

Trước đó, cộng đồng mạng bức xúc khi nhiều cô gái bị một trang fanpage cắt ghép clip phỏng vấn thành những video có nội dung gây tranh cãi để câu view. Cụ thể, tối 9.5 nhiều cô gái tá hỏa khi bất ngờ phát hiện clip phỏng vấn của mình bị trang fanpage có tên “Hoàng Minh” cắt ghép để tạo thành những video có nội dung gây tranh cãi như: Bạn nghĩ sao về trai Bắc, khi có người yêu đi xe số?... Phần trả lời của các nhân vật được phỏng vấn đã bị cộng đồng mạng “ném đá” tơi tả vì có nội dung thiếu tế nhị, gây tranh cãi. Một trong số các cô gái được cho là nạn nhân đã viết đơn trình báo nhờ cơ quan công an vào cuộc. Về phía chủ trang fanpage “Hoàng Minh” cũng đã thừa nhận toàn bộ clip phỏng vấn trên là cắt ghép và gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng.

Hành vi làm nhục người khác

Vụ việc không chỉ gây bức xúc từ những người trong cuộc mà bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cũng cực lực lên án hành vi cắt ghép, đăng tải các thông tin sai sự thật, gây rối loạn xã hội. “Hành vi này chẳng khác nào làm nhục người khác, vu oan giá họa cho họ. Nếu các nạn nhân không kịp thời báo công an thì hậu quả khó lường. Hiện nay nhiều kênh YouTube cá nhân bất chấp làm các nội dung câu like, câu view phản cảm. Theo tôi, những người này đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân... Cần khởi tố, xử lý hình sự để răn đe”, BĐ Tuấn Huy bức xúc.

Ủng hộ làm mạnh tay để dẹp những thành phần coi thường pháp luật và câu like rẻ tiền trên môi trường mạng. Tuyết Hồ Rất mong sự tích cực vào cuộc của các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm, bảo vệ an toàn không gian mạng và quyền lợi hợp pháp của mọi người dân. Doan Son Cần xử lý hình sự để làm gương cho những ai xem thường pháp luật, xâm phạm quyền lợi và danh dự người khác. Huong Pham

Tương tự, BĐ Hoàng Lâm viết: “Những kiểu cắt ghép làm sai lệch nội dung như này có thể để lại hậu quả khủng khiếp. Phải xử thật nặng bằng luật pháp để răn đe và cũng làm gương cho những người khác”.





“Tôi ủng hộ cách bình tĩnh xử lý của nạn nhân. Nếu ai cũng mạnh dạn trình báo cơ quan chức năng như cô gái này thì những con sâu lợi dụng mạng xã hội để làm việc xằng bậy sẽ bị trừng phạt, qua đó giúp thông tin trên môi trường mạng trở nên lành mạnh hơn”, BĐ Khai Nguyen thẳng thắn.

“Cũng may cô gái sớm nhận ra vấn đề và bình tĩnh trình báo công an. Nếu trong trường hợp xấu cô ấy bị hiểu lầm rồi mọi người vào đả kích và cô gái này không chịu nổi áp lực, có hành động nông nổi thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Cần có hình phạt thật nghiêm cho những hành vi này, nếu không ai cũng lăng mạ, vu khống, làm nhục nhau trên mạng xã hội, khi đó có mà loạn”, BĐ Trịnh Hiền ý kiến.

Cần “liều thuốc” mạnh hơn

Tình trạng bát nháo, câu view, câu like bất chấp xuất hiện trên các trang mạng gây bức xúc dư luận xã hội không chỉ mới đây. Vì vậy, nhiều BĐ Thanh Niên cho rằng đã đến lúc phải áp các chế tài mạnh hơn với hành vi nguy hiểm này. “Luật đã có rồi. Tôi đề nghị xử lý nghiêm hành vi này, không cảnh cáo, không phạt hành chính gì cả mà phải khởi tố để răn đe những đối tượng khác. Không thể cứ giơ cao đánh khẽ cảnh cáo, xin lỗi, xóa bài không tái phạm, nếu cứ thế thì nhờn luật. Nếu xử lý thật nặng thì đảm bảo sẽ không ai dám làm nội dung bẩn câu view, câu like bất chấp như thời gian qua”, BĐ Sao Mai thẳng thắn.

Đồng quan điểm, BĐ Thanh Nguyễn cho rằng pháp luật nên xử lý nghiêm khắc những người đăng tải truyền bá nội dung phản cảm, vu khống, nhục mạ người khác mục đích để câu view kiếm tiền. “Để xã hội văn minh, lành mạnh thì cơ quan chức năng kiên quyết dẹp bỏ tình trạng này, thông qua những chế tài thật nghiêm khắc”, BĐ này nêu ý kiến. Tương tự, BĐ Roger Tran đề nghị: “Cơ quan công an cần khởi tố các vụ việc như thế này để điều tra xử lý, qua đó răn đe các YouTuber bẩn. Nếu xử lý qua loa thì những đối tượng khác nhờn luật”.

“Với các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội thì phải kiên quyết xử lý nghiêm. Cần thiết có thể sửa đổi bổ sung luật hiện hành để theo kịp đà phát triển của mạng xã hội. Du nhập thì có cái tốt, cái xấu. Mặt tốt ta tiếp thu học hỏi phát huy, cái xấu sẽ tạo hệ lụy nguy hiểm cho xã hội, cần phải nghiêm trị...”, BĐ Van Toan ý kiến.